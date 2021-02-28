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28 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Tövbeler Olsun dizisinin Aylin'i herkesi şaşırttı! Bakın Naz Çağla Irmak aslında kaç yaşındaymış Tövbeler Olsun dizisinin Aylin'i herkesi şaşırttı! Bakın Naz Çağla Irmak aslında kaç yaşındaymış Tövbeler Olsun dizisinde Aylin Necipli karakterine hayat veren Naz Çağla Irmak, hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Özel hayatı sevenleri tarafından yakından takip edilen Naz Çağla Irmak'ın yaşı da merak konusu oldu. İşte Tövbeler Olsun dizisinin Aylin'i Naz Çağla Irmak'ın yaşı... Giriş Tarihi: 28.02.2021 16:57 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 16:57
Tövbeler Olsun dizisinde canlandırdığı Aylin karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Naz Çağla Irmak, özel hayatıyla mercek altına alındı. Naz Çağla Irmak hakkında araştırma yapanlar oyuncunun yaşını merak etti. İşte Tövbeler Olsun'un yıldızı Naz Çağla Irmak ve birçok ünlü ismin yaşı…
GALERİ DEVAM EDİYOR
NESLİHAN ATAGÜL
20 AĞUSTOS 1992
NURGÜL YEŞİLÇAY
26 MART 1976
BURAK ÖZÇİVİT
24 Aralık 1984
FAHRİYE EVCEN
4 Haziran 1986