Tövbeler Olsun dizisinin Aylin'i herkesi şaşırttı! Bakın Naz Çağla Irmak aslında kaç yaşındaymış

Tövbeler Olsun dizisinde Aylin Necipli karakterine hayat veren Naz Çağla Irmak, hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Özel hayatı sevenleri tarafından yakından takip edilen Naz Çağla Irmak'ın yaşı da merak konusu oldu. İşte Tövbeler Olsun dizisinin Aylin'i Naz Çağla Irmak'ın yaşı...