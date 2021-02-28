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28 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri "Ölüm çukuruna düşeceksin" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. bölüm fragmanı! Kasvet çöktürecek... "Ölüm çukuruna düşeceksin" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. bölüm fragmanı! Kasvet çöktürecek...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; İlyas'ın vurulmasının ardından Hızır ve Doğan düşmanlarının başını ezmek için harekete geçiyor. Çakırbeyli ve Façalı ailelerinin yıkımı sonrasında İshak amacına ulaştığını zannetmektedir. Ancak İlyas artık vitesi boşalmış araba gibi düşmanlarına saldırmaya başlamıştır. EDHO 183. bölümde; Hızır'ın Ceylan ve Bahar'ı kurtarmasının ardından yaşadıkları yeni bölümde olacakların seyrini belirleyecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı bekleniyor.
Giriş Tarihi: 28.02.2021 15:44
ATV ekranlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. EDHO son bölümde; Alpaslan'ın sırtından vurulması sonrasında Çakırbeyli ve Façalı aileleri derinden yararlanmıştır. İshak ve Tuncay yaptıkları planların işe yaradığını düşünerek büyük havaya girmiştir. Ancak Hızır ve Kimsesiz Doğan düşmanlarının başını ezmek için harekete geçmiştir. Tüm bunlar yaşanırken Hızır ve Doğan'a içlerindeki hain tarafından büyük kumpas kuruluyor. İki isimin polis tarafından alınması sonrasında yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragmanı bekleniyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Zaafı olan herkes ölür!"
Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'yi şebekenin elinden kurtarmanın sevincini yaşayamadan, yeğeni Alpaslan'ın canının derdine düşer.
ALPASLAN'IN YAŞAM SAVAŞI
Kendi mekanlarında, dostlarının arasında saldırıya uğrayan Alpaslan, hastanede yaşam savaşı verir.
HIZIR AİLESİNİ BİR ARAYA TOPLUYOR
İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Hızır Çakırbeyli tüm ailesini ve dostlarını bir araya toplayarak iz bulmalarını ister. Hızır Çakırbeyli'nin bu isteğine en hızlı yanıtı ise kimsesizlerin babası Doğan verir.
OKLAR İSHAK'TA!
Alpaslan'a yapılan saldırının arkasındaki isme ulaşan Kimsesiz Doğan, okları kontrgerilla İshak'a çevirir.