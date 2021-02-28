"Ölüm çukuruna düşeceksin" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. bölüm fragmanı! Kasvet çöktürecek...

ATV ekranlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. EDHO son bölümde; Alpaslan'ın sırtından vurulması sonrasında Çakırbeyli ve Façalı aileleri derinden yararlanmıştır. İshak ve Tuncay yaptıkları planların işe yaradığını düşünerek büyük havaya girmiştir. Ancak Hızır ve Kimsesiz Doğan düşmanlarının başını ezmek için harekete geçmiştir. Tüm bunlar yaşanırken Hızır ve Doğan'a içlerindeki hain tarafından büyük kumpas kuruluyor. İki isimin polis tarafından alınması sonrasında yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragmanı bekleniyor...