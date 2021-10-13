13 Ekim 2021, Çarşamba
Reytingleri alabora edecek! Üç Kuruş dizinde Çukur esintisi! Yayınlanma tarihi ise...
Show TV ekranlarında yeni sezonda yayınlanacak Üç Kuruş dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kadrosunda önemli isimleri bulunduran dizinin yayınlanma tarihi hayranları tarafından merakla bekleniyor. Roman bir mafya lideri olan Kartal ile komiser Efe arasında yaşanan gelişmeleri konu alan dizi, reytingleri allak bullak edecek. Kadrosunda; Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade ve Aslı Malbora ve Ercan Kesal gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.
Giriş Tarihi: 13.10.2021 18:52 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 18:52
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