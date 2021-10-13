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Reytingleri alabora edecek! Üç Kuruş dizinde Çukur esintisi! Yayınlanma tarihi ise...

Show TV ekranlarında yeni sezonda yayınlanacak Üç Kuruş dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kadrosunda önemli isimleri bulunduran dizinin yayınlanma tarihi hayranları tarafından merakla bekleniyor. Roman bir mafya lideri olan Kartal ile komiser Efe arasında yaşanan gelişmeleri konu alan dizi, reytingleri allak bullak edecek. Kadrosunda; Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade ve Aslı Malbora ve Ercan Kesal gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.10.2021 18:52 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 18:52
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Reytingleri alabora edecek! Üç Kuruş dizinde Çukur esintisi! Yayınlanma tarihi ise...

Reytingleri alabora edecek. Üç Kuruş dizinde Çukur esintisi. Yayınlanma tarihi ise tam bir muamma olan dizi hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Show TV ekranlarında yayınlanacak Üç Kuruş dizisinde önemli isimler rol alacak. Uraz Kaygılaroğlu'nun hayat vereceği Kartal karakteri ile Ekin Koç'un hayat vereceği Organize Büro komiseri Efe'nin çekişmesini konu alan dizi daha başlamadan hayran kitlesi oluşturmaya başladı. Ancak beklentilerin yükselmesi sonrasında tarih açıklaması gelmemesi merakı daha da artırıyor. Konu hakkında kanal tarafından gelecek açıklamalar bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Reytingleri alabora edecek! Üç Kuruş dizinde Çukur esintisi! Yayınlanma tarihi ise...

ÜÇ KURUŞ BU AKŞAM VAR MI, KONUSU NE?

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

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Reytingleri alabora edecek! Üç Kuruş dizinde Çukur esintisi! Yayınlanma tarihi ise...

ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlk fragmanı yayınlanan yeni dizi Üç Kuruş'un Ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Her Pazartesi Show TV ekranlarında yer alacak dizinin kesin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

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Reytingleri alabora edecek! Üç Kuruş dizinde Çukur esintisi! Yayınlanma tarihi ise...

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI

Ana karakterler

Kartal (Uraz Kaygılaroğlu)

Efe (Ekin Koç)

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Reytingleri alabora edecek! Üç Kuruş dizinde Çukur esintisi! Yayınlanma tarihi ise...

İrfan (Diren Polatoğulları)

Bahar (Nesrin Cavadzade)

Leyla (Aslıhan Malbora)