02 Mart 2023, Perşembe
Reytinglerde zirvede! Kuruluş Osman tüm rakiplerine fark attı
Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 116. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman'da; Moğol Komutan Nayman'ın Orhan Bey'i iyileştirmesi ve Yenişehir'in geri alınması bölüme damga vurdu. #BirOlacağızDiriOlcağız etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu.
Giriş Tarihi: 02.03.2023 11:28 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 11:28
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