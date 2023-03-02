02 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Reytinglerde zirvede! Kuruluş Osman tüm rakiplerine fark attı

Reytinglerde zirvede! Kuruluş Osman tüm rakiplerine fark attı

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 116. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman'da; Moğol Komutan Nayman'ın Orhan Bey'i iyileştirmesi ve Yenişehir'in geri alınması bölüme damga vurdu. #BirOlacağızDiriOlcağız etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu.

Giriş Tarihi: 02.03.2023 11:28 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 11:28
  • 1
  • 8
Reytinglerde zirvede! Kuruluş Osman tüm rakiplerine fark attı

Kuruluş Osman 116. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %9,26 izlenme oranı ve %23,19 izlenme payı AB'de %6,88 izlenme oranı ve %18,41 izlenme payı 20+ABC1'de %8,86 izlenme oranı ve %21,00 izlenme payı elde ederek Çarşamba gününün birincisi oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Reytinglerde zirvede! Kuruluş Osman tüm rakiplerine fark attı

'Kuruluş Osman'ın 116. Bölümünde; Osman Bey ve Komutan Nayman obada karşı karşıya geldi. Nayman'ın, "Büyüklük nedir bilir misin Osman Bey? Senden önce namının gelmesidir! Geldi mi?" sorusuna Osman Bey, "İyi erin kemiği erir, namı kalır Komutan Nayman!" şeklinde cevap verdi.

  • 3
  • 8
Reytinglerde zirvede! Kuruluş Osman tüm rakiplerine fark attı

Komutan Nayman, kendisine bir sofra kurulmasını talep etti. Osman Bey, konuğun sofranın en iyisine oturduğunu, Komutan Nayman'ın konuk mu yoksa düşman mı olduğunu sorguladı. Nayman; Osman Bey'e sorular sormak istediğini belirtti ve kendisi için kurulan sofrada Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'in durumunu sordu.

  • 4
  • 8
Reytinglerde zirvede! Kuruluş Osman tüm rakiplerine fark attı

Nayman'ın sorusuna Osman Bey, gözünü dikip "Yaranın yerini en iyi yarayı açan bilir!" diyerek öfkelendi. Nayman, "Bu vaziyete düşen çok nökerim oldu! Zehirli oklara vurulan! Benim bu küçük oyunla işim olmaz." diyerek yanında ki Şifacı Kam'a hazırlattığı bitkisel ilaçla Orhan Bey'i iyileştirdi, yeniden ayağa kalkmasını sağladı.

  • 5
  • 8
Reytinglerde zirvede! Kuruluş Osman tüm rakiplerine fark attı

Şeyh Edebalı, Moğol Komutan Nayman'ı İslam'a davet etti. Osman Bey, Nayman'ı sulhe zorlarken öte yandan da Yenişehir'i yeniden Kayı yurdu haline getirmeyi düşündü. Bunun için Malhun Hatun ve Bala Hatun'u vazifelendirdi. Bala ve Malhun Hatunlar, Kayı Alpleriyle Yenişehir'i Valide Sultan'dan geri aldılar. Nayman'ın gelişiyle uçlar yangın yerine döndü.