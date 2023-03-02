Merve Boluğur'dan skandal sözler! Sosyal medyada tepki yağdı: Resmen tiksindim

10 ilde ağır yıkıma neden olan deprem felaketi sonrası bölgeye giden isimlerden olan Merve Boluğur dönüşte yaptığı paylaşımla tepki çekmişti. Önce bikinili pozlarını ardından kuaförde eğlendiği anları paylaşan oyuncu bu konuda yaptığı açıklamalarla bir kez daha tepki topladı. Boluğur'un "İşler durdu kardeş" sözlerine yorum yağdı.