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Merve Boluğur'dan skandal sözler! Sosyal medyada tepki yağdı: Resmen tiksindim

10 ilde ağır yıkıma neden olan deprem felaketi sonrası bölgeye giden isimlerden olan Merve Boluğur dönüşte yaptığı paylaşımla tepki çekmişti. Önce bikinili pozlarını ardından kuaförde eğlendiği anları paylaşan oyuncu bu konuda yaptığı açıklamalarla bir kez daha tepki topladı. Boluğur'un "İşler durdu kardeş" sözlerine yorum yağdı.

Giriş Tarihi: 02.03.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 11:52
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Merve Boluğur’dan skandal sözler! Sosyal medyada tepki yağdı: Resmen tiksindim

Tüm Türkiye'nin yardım konusunda seferber olduğu şu günlerde ünlü oyuncu Merve Boluğur da önce Hatay'a ardından da Kahramanmaraş'a gitmişti.

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Merve Boluğur’dan skandal sözler! Sosyal medyada tepki yağdı: Resmen tiksindim

Elbistanlı depremzedelerle bir araya gelen Boluğur, buluşmada çekildiği kareleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşmıştı.

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Merve Boluğur’dan skandal sözler! Sosyal medyada tepki yağdı: Resmen tiksindim

Merve Boluğur yayınladığı karelere; "Elbistanlı kardeşlerimize destek" notunu yazdı. Hatay'dan döndükten sonra Boluğur, kuaförden paylaşım yapıp şarkı söylemiş ve tepki çekmişti.

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Merve Boluğur’dan skandal sözler! Sosyal medyada tepki yağdı: Resmen tiksindim

Geçtiğimiz gün yürüyüşte yakalanan oyuncuya hem bu süreç hem de Taha Duymaz'ın mesajı soruldu.

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Merve Boluğur’dan skandal sözler! Sosyal medyada tepki yağdı: Resmen tiksindim

Merve Boluğur bu konuda yaptığı açıklama sırasında söyledikleriyle tepki çekti. Oyuncu "İşler durdu kardeş" diyerek şoke etti.