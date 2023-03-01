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Çöp Adam’ın Meryem’i Elçin Afacan bir deri bir kemik kaldı! Zayıflama sırrı ortaya çıktı

Çöp Adam dizisinde canlandırdığı Meryem karakteriyle izleyici karşısına çıkan Elçin Afacan verdiği kilolarla şoke etti. "Bir Aile Hikâyesi" dizisiyle yıldızı parlayan Elçin Afacan son yılların en popüler isimlerinden oldu. Afacan'ın kısa sürede yaşadığı değişim ise şaşkına çevirdi. Bir yıla yakın sürede tam 28 kilo veren oyuncu "Kilolu halimle de mutsuz değildim, o halimi de bu halimi de çok seviyorum" dedi. İşte Elçin Afacan'ın zayıflama sırrı...

Giriş Tarihi: 01.03.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 16:45
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Çöp Adam’ın Meryem’i Elçin Afacan bir deri bir kemik kaldı! Zayıflama sırrı ortaya çıktı

Çöp Adam dizisindeki Meryem karakteriyle ekran yolculuğunu sürdüren Elçin Afacan verdiği kilolarla herkesi şaşırttı.

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Çöp Adam’ın Meryem’i Elçin Afacan bir deri bir kemik kaldı! Zayıflama sırrı ortaya çıktı

2019 yılında yayınlanan "Bir Aile Hikayesi" dizisindeki Beste rolü için 20 kilo alan oyuncu, diyetisyen yardımıyla fazlalıklarından kurtuldu.

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Çöp Adam’ın Meryem’i Elçin Afacan bir deri bir kemik kaldı! Zayıflama sırrı ortaya çıktı

Karbonhidrat, şeker ve gluteni hayatından tamamen çıkaran ünlü oyuncu, bir yıla yakın sürede tam 28 kilo verdi.

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Çöp Adam’ın Meryem’i Elçin Afacan bir deri bir kemik kaldı! Zayıflama sırrı ortaya çıktı

Et ve sebze ağırlıklı beslenen ve günde en az 10 bin adım da atan oyuncu bu sayede kilolarından kurtulduğunu söyledi.

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Çöp Adam’ın Meryem’i Elçin Afacan bir deri bir kemik kaldı! Zayıflama sırrı ortaya çıktı

Elçin Afacan daha sağlıklı yaşamak için kilo verme kararı aldığını belirtti: