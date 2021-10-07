07 Ekim 2021, Perşembe
Reytinglerde sezonun en iyi açılışını yaptı! Kuruluş Osman muhteşem açılış bölümüyle sezona zirvede başladı!
atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonuyla da izleyicileri ekran başına kilitledi. Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman, merakla beklenen üçüncü sezonuna heyecanla takip edilen 65'inci bölümüyle başladı. Sezonun açılış bölümü ilk sahnesinden itibaren sosyal medyada zirveye yerleşirken, #KuruluşYeniSezon etiketiyle sabahın ilk saatlerine kadar gündemin bir numarasında yer aldı.
Giriş Tarihi: 07.10.2021 11:03 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 11:45
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