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Reytinglerde sezonun en iyi açılışını yaptı! Kuruluş Osman muhteşem açılış bölümüyle sezona zirvede başladı!

atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonuyla da izleyicileri ekran başına kilitledi. Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman, merakla beklenen üçüncü sezonuna heyecanla takip edilen 65'inci bölümüyle başladı. Sezonun açılış bölümü ilk sahnesinden itibaren sosyal medyada zirveye yerleşirken, #KuruluşYeniSezon etiketiyle sabahın ilk saatlerine kadar gündemin bir numarasında yer aldı.

Giriş Tarihi: 07.10.2021 11:03 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 11:45
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Reytinglerde sezonun en iyi açılışını yaptı! Kuruluş Osman muhteşem açılış bölümüyle sezona zirvede başladı!

Kuruluş Osman, Tüm Kişiler'de %8,81 izlenme oranı ve 24,42 izlenme payı, 20+ABC1'de %9,24 izlenme oranı ve %23,71 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı.

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Reytinglerde sezonun en iyi açılışını yaptı! Kuruluş Osman muhteşem açılış bölümüyle sezona zirvede başladı!

Dizinin 65'inci bölümde; Turgut Bey, Bilecik Tekfuru Rogatus ve Harmankaya Tekfuru Kosses gibi yeni karakterler ilk kez seyirci karşısına çıkarken, Osman Bey çok sevdiği atı Karayel'in öldürülmesi ile sarsıldı!

Osman Bey, Konstantinopolis'ten kaçıp Bilecik Tekfuru Rogatus'a sığınmak üzere Bitinya'ya gelen Papaz Gregor'u zekice bir planla ele geçirdi. Osman Bey bu hamlesiyle, Harmankaya Tekfuru Kosses'in planını da boşa çıkardı. Selcan Hatun'un Kayı Obası'na dönüşü herkesi sevince boğarken; Malhun Hatun, Bala Hatun'un herkesten gizlediği gebeliğini haber aldı.

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Reytinglerde sezonun en iyi açılışını yaptı! Kuruluş Osman muhteşem açılış bölümüyle sezona zirvede başladı!

Osman Bey'in operasyonunun ardından Bilecik Tekfuru Rogatus ve Harmankaya Tekfuru Kosses, Nikola'nın daveti ile İnegöl Kalesi'ne gitti. Nikola, komşu tekfurlara Osman Bey'e karşı birlikte hareket etmeyi teklif etti ve ittifak önerisi kabul gördü.

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Reytinglerde sezonun en iyi açılışını yaptı! Kuruluş Osman muhteşem açılış bölümüyle sezona zirvede başladı!

Kayı Obası'nda Papaz Gregor'la görüşen Osman Bey, Konstantinopolis'te olup bitenlerle ilgili bilgisi ile Gregor'u hayli şaşırttı. Papaz Gregor'dan kendisine itimat etmesini isteyen Osman Bey, bir süre obada misafir olacağını söyledi. Ardından Orhan'ın kırkı şerefine düzenlenen toyda Kayı Obası ahalisi bir araya geldi.

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Reytinglerde sezonun en iyi açılışını yaptı! Kuruluş Osman muhteşem açılış bölümüyle sezona zirvede başladı!

Alpleri ile birlikte Bitinya'ya gelen Turgut Bey, yaptığı baskınla esir edilen Alplerine karşılık Harmankaya Tekfuru Kosses'in kardeşi Mari'yi ele geçirdi. Kardeşinin kaçırıldığı haberini alan Kosses büyük şok yaşarken, Mari'yi kurtarmak için bir oyun kurdu. Bilecik Tekfuru Rogatus ise Papaz Gregor'un akıbetini öğrenmek üzere Osman Bey'i ziyaret etti. Osman Bey, Tekfur Rogatus'un bu ziyaretini Bizans içinde ikilik çıkarmak için kullandı.