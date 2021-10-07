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EDHO bomba gibi geliyor! İki usta oyuncu sezona damga vuracak! Bolca 'racon' kesilen diziye çok yakışacak

Atv'nin fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, altıncı sezonuyla ekrana bomba gibi dönecek. Yeni transferler Uğur Yücel ile Levent Ülgen, diziye büyük bir renk ve dinamizm katacak. Usta oyuncularla kadrosunu daha da güçlendiren ve bolca 'racon' kesilen diziye Uğur Yücel pek yakışacak. Mizahi rollerde görmeye alışık olduğumuz Levent Ülgen'in oynayacağı karakter ise merak konusu... İşte Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ'un köşesine taşıdığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz müjdesi...

Giriş Tarihi: 07.10.2021 12:41 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 12:41
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EDHO bomba gibi geliyor! İki usta oyuncu sezona damga vuracak! Bolca ’racon’ kesilen diziye çok yakışacak

Yalanım yok... Dizimi özledim. Bu köşenin devamlı okurları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı ilk bölümünden bu yana büyük bir ilgi ile izlediğimi bilirler.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EDHO bomba gibi geliyor! İki usta oyuncu sezona damga vuracak! Bolca ’racon’ kesilen diziye çok yakışacak

Bu nedenle dizimden ayrı kaldığım bu yaz bana pek uzun geldi.

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EDHO bomba gibi geliyor! İki usta oyuncu sezona damga vuracak! Bolca ’racon’ kesilen diziye çok yakışacak

Eşkıya'yı neden mi seviyorum? Şiddete aşık olduğum, mafyaya özendiğim için değil tabii ki. Bunlar dizinin fonu.

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EDHO bomba gibi geliyor! İki usta oyuncu sezona damga vuracak! Bolca ’racon’ kesilen diziye çok yakışacak

Özünde ise insanların mafyadan uzak durması gerektiğini gösteren ince mesajlar, gerçek hayatın orta yerinden derin felsefeler yer alıyor.

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EDHO bomba gibi geliyor! İki usta oyuncu sezona damga vuracak! Bolca ’racon’ kesilen diziye çok yakışacak

Bu yıl Eşkıya iki yeni karakterle izleyicinin karşısına çıkacak.