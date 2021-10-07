EDHO bomba gibi geliyor! İki usta oyuncu sezona damga vuracak! Bolca 'racon' kesilen diziye çok yakışacak

Atv'nin fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, altıncı sezonuyla ekrana bomba gibi dönecek. Yeni transferler Uğur Yücel ile Levent Ülgen, diziye büyük bir renk ve dinamizm katacak. Usta oyuncularla kadrosunu daha da güçlendiren ve bolca 'racon' kesilen diziye Uğur Yücel pek yakışacak. Mizahi rollerde görmeye alışık olduğumuz Levent Ülgen'in oynayacağı karakter ise merak konusu... İşte Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ'un köşesine taşıdığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz müjdesi...