07 Ekim 2021, Perşembe
Cüneyt Arkın'dan Kuruluş Osman’a duygusal veda: Her hikayenin bir sonu vardır...
Yeşilçam'da yüzlerce filme imza atan Cüneyt Arkın, son olarak atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman ile izleyici karşısına çıktı. Aksakallıların reisi rolünü canlandıran usta oyuncu, veda paylaşımı ile duygulandırdı. 84 yaşındaki oyuncu diziye yeni sezonda veda ettiğini sosyal medya paylaşımı ile duyurdu.
Giriş Tarihi: 07.10.2021 10:53 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 10:53
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