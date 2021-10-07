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Cüneyt Arkın'dan Kuruluş Osman’a duygusal veda: Her hikayenin bir sonu vardır...

Yeşilçam'da yüzlerce filme imza atan Cüneyt Arkın, son olarak atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman ile izleyici karşısına çıktı. Aksakallıların reisi rolünü canlandıran usta oyuncu, veda paylaşımı ile duygulandırdı. 84 yaşındaki oyuncu diziye yeni sezonda veda ettiğini sosyal medya paylaşımı ile duyurdu.

Giriş Tarihi: 07.10.2021 10:53 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 10:53
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Cüneyt Arkın’dan Kuruluş Osman’a duygusal veda: Her hikayenin bir sonu vardır...

Kara Murat filmleri başta olmak üzere kariyeri boyunca 300 filme imza atan Cüneyt Arkın, son olarak Kuruluş Osman dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

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Cüneyt Arkın’dan Kuruluş Osman’a duygusal veda: Her hikayenin bir sonu vardır...

Usta oyuncu, Burak Özçivit'in başrolünü üstlendiği dizide 2 sezondur Aksakallıların reisi rolünü canlandırıyordu.

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Cüneyt Arkın’dan Kuruluş Osman’a duygusal veda: Her hikayenin bir sonu vardır...

84 yaşındaki Cüneyt Arkın Kuruluş Osman dizisine yeni sezonda veda ettiğini sosyal medya paylaşımı ile duyurdu.

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Cüneyt Arkın’dan Kuruluş Osman’a duygusal veda: Her hikayenin bir sonu vardır...

İşte Cüneyt Arkın'dan Kuruluş Osman ekibine ve sevenlerine şu sözlerle veda etti:

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Cüneyt Arkın’dan Kuruluş Osman’a duygusal veda: Her hikayenin bir sonu vardır...

"Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Yeni sezonunda tüm ekip arkadaşlarıma başarılar diler, bana gösterdiğiniz sevgi ve saygı için çok teşekkür ederim. Yeni projelerde sizlerle görüşeceğim günleri özlemle bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere."