16 Ekim 2021, Cumartesi
Resmi açıklama: Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Squid Game 2. kısım tarihi belli oldu mu?
Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak? Son günlerde herkesin konuştuğu Netflix dizisi Squid Game'in ikinci sezonu için bekleyiş başladı. Son zamanların en popüler dizileri arasında yer almayı başaran Squid Game, kostümü ve hikayesiyle dikkat çekiyor. Dizinin yeni sezonuna ilişkin son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Squid Game 2. kısım tarihi belli oldu mu? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 16.10.2021 16:48 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 16:48
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