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Damla Ersubaşı ihanet ve şiddeti affetti! Mustafa Can Keser ile barıştı

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu. İki çocuğu olan çift, aldatma ve şiddet iddialarıyla olay olmuştu. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında da evliliklerini noktalayan ikilinin, son dönemde yeniden bir araya geldiği konuşuluyordu. Mustafa Can Keser'in son paylaşımı, gerçeği açığa çıkardı.

Giriş Tarihi: 16.10.2021 17:05 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 17:05
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Damla Ersubaşı ihanet ve şiddeti affetti! Mustafa Can Keser ile barıştı

Sihirli Annem'deki rolüyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser, 2016 yılında dünyaevine girmişti.

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Damla Ersubaşı ihanet ve şiddeti affetti! Mustafa Can Keser ile barıştı

Çift, 4 yıllık evliliğini ihanet ve şiddet iddialarının gölgesinde geçtiğimiz yıl eylül ayında sonlandırmıştı.

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Damla Ersubaşı ihanet ve şiddeti affetti! Mustafa Can Keser ile barıştı

Eşini aldatma görüntüleriyle gündeme gelen Keser'in, 2017 yılında Damla Ersubaşı ve kendi kardeşi Alev Keser'i darp ettiği hatta mahkemelik olduğu öğrenilmişti.

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Damla Ersubaşı ihanet ve şiddeti affetti! Mustafa Can Keser ile barıştı

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında da evliliklerini noktalayan ikilinin, son dönemde yeniden bir araya geldiği konuşuluyordu. Mustafa Can Keser'in son paylaşımı, gerçeği açığa çıkardı.

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Damla Ersubaşı ihanet ve şiddeti affetti! Mustafa Can Keser ile barıştı

Bir süredir yeniden barıştıkları konuşulan ikili hakkındaki iddialar doğru çıktı. Damla Ersubaşı, eski eşini affetti.