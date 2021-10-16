Damla Ersubaşı ihanet ve şiddeti affetti! Mustafa Can Keser ile barıştı

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu. İki çocuğu olan çift, aldatma ve şiddet iddialarıyla olay olmuştu. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında da evliliklerini noktalayan ikilinin, son dönemde yeniden bir araya geldiği konuşuluyordu. Mustafa Can Keser'in son paylaşımı, gerçeği açığa çıkardı.