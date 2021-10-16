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Diletta Leotta Can Yaman’ı unutamadı! Aşkını böyle haykırdı

Kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman, spor spikeri Diletta Leotta ile yaşadığı aşkla da magazin gündemine oturmuştu. Kısa sürede evlilik kararı alan çift, sürpriz ayrılıklarıyla sevenlerini şaşırtmıştı. Leotta'yı çabuk unutan yakışıklı oyuncunun rol arkadaşıyla yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama gelmezken beklenmedik bir çıkış Diletta Leotta'dan geldi. Eski sevgilisini unutamayan İtalyan spiler, aşkını ele güne ilan etti.

Giriş Tarihi: 16.10.2021 16:29
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Diletta Leotta Can Yaman’ı unutamadı! Aşkını böyle haykırdı

Reklam çekimi için İtalya'ya giden Can Yaman, yeni dizi anlaşması yaparak kariyerine burada devam etme kararı almıştı. Yakışıklı oyuncu spor spikeri Diletta Leotta ile yaşadığı aşkla da magazin gündemine damga vurmuştu.

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Diletta Leotta Can Yaman’ı unutamadı! Aşkını böyle haykırdı

İkili ilişkileriyle sık sık sosyal medyanın gündemine gelirken çok geçmeden ayrılık haberi duyuldu.

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Diletta Leotta Can Yaman’ı unutamadı! Aşkını böyle haykırdı

Can Yaman'ın ailesiyle tanıştırdığı, hatta evlilik teklifi ettiği Diletta Leotta ile ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Diletta Leotta Can Yaman’ı unutamadı! Aşkını böyle haykırdı

Biten ilişkinin ardından flaş bir aşk iddiası ortaya atıldı.

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Diletta Leotta Can Yaman’ı unutamadı! Aşkını böyle haykırdı

Can Yaman'ın, yeni rol arkadaşı Francesca Chillemi'yle aşk yaşadığı öne sürüldü. "Sandokan" dizisi öncesi "Violet Like the Sea" projesinde ünlü oyuncu Francesca Chillemi ile başrol oynayan Yaman, bu pozuyla kafa karıştırdı.