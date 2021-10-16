Diletta Leotta Can Yaman’ı unutamadı! Aşkını böyle haykırdı

Kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman, spor spikeri Diletta Leotta ile yaşadığı aşkla da magazin gündemine oturmuştu. Kısa sürede evlilik kararı alan çift, sürpriz ayrılıklarıyla sevenlerini şaşırtmıştı. Leotta'yı çabuk unutan yakışıklı oyuncunun rol arkadaşıyla yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama gelmezken beklenmedik bir çıkış Diletta Leotta'dan geldi. Eski sevgilisini unutamayan İtalyan spiler, aşkını ele güne ilan etti.