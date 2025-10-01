01 Ekim 2025, Çarşamba
Resmen ekmeğiyle oynamış! Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bomba itiraf
Survivor yarışmasıyla adını duyurduktan sonra müzik kariyerine odaklanan Aleyna Kalaycıoğlu, gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. Seda Sayan'ın programına konuk olan genç şarkıcı, kendisine yöneltilen bir röportaj davetini reddettiği için tam 10 konserinin iptal edildiğini iddia etti. Peki Aleyna Kalaycıoğlu'nu kim hedef aldı? İşte detaylar...
