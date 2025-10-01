01 Ekim 2025, Çarşamba

Resmen ekmeğiyle oynamış! Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bomba itiraf

Survivor yarışmasıyla adını duyurduktan sonra müzik kariyerine odaklanan Aleyna Kalaycıoğlu, gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. Seda Sayan'ın programına konuk olan genç şarkıcı, kendisine yöneltilen bir röportaj davetini reddettiği için tam 10 konserinin iptal edildiğini iddia etti. Peki Aleyna Kalaycıoğlu'nu kim hedef aldı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.10.2025 10:08 Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 10:11
Survivor'dan sonra müzik dünyasına giriş yapan Aleyna Kalaycıoğlu, hem güzelliği hem de özel hayatıyla konuşulmaya devam ediyor.

Genç şarkıcı, son olarak Seda Sayan'ın konuğu oldu ve başına gelenleri anlattı.

"10 KONSERİM İPTAL EDİLDİ"

Kalaycıoğlu, bir röportaj davetini geri çevirdiği için tam 10 konserinin iptal edildiğini açıkladı.

"TANINAN BİR ŞARKICI"

Ünlü isim açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir röportaj için davet edildim. Sonra müsait olmadığım için gidemedim. Şimdi isim vermeyeyim, tanınan bir isim. Ve gitmediğim için benim 10 tane konserim iptal edildi. Bu isim kendisi de şarkıcı."

Bu açıklamaya bir hayli şaşıran Sayan, "Yapmayın böyle şeyler ama" sözleriyle tepki gösterdi.

Kalaycıoğlu'nun bu sözleri sosyal medyada geniş yankı bulurken, bahsettiği şarkıcının kim olduğu merak konusu oldu.

Aleyna Kalaycıoğlu