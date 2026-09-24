Kariyerinin zirvesindeyken radikal bir karar alarak oyunculuğu bırakan Özçelik, kendisini sosyal sorumluluk çalışmalarına adadı. Gamze Özçelik, Boşnak kökenli Avustralyalı aktör, yapımcı ve yönetmen Reshad Strik ile Haziran 2024'te düzenledikleri sürpriz bir törenle hayatını birleştirdi.

Çift, evlilik haberini sosyal medya hesaplarından duyurarak mutluluklarını sevenleriyle paylaştı. Reşad Strik, daha önce katıldığı bir programda Özçelik ile yollarının nasıl kesiştiğini anlatmıştı. Strik, Gana'da ziyaret ettiği bir köyün iki yıl sonra Gamze Özçelik ve Umuda Koşanlar ekibi tarafından da ziyaret edildiğini belirtmişti.

"Gana'da bir köye gittim. İki yıl sonra Gamze, Umuda Koşanlar ekibiyle aynı köye gitti. Köydekiler, benim oraya gittiğimden bahsetmiş. Daha sonra Gamze bana mesaj attı ve Umuda Koşanlar Derneği'ne davet etti. Dernek ziyaretine gittim ve tanıştık. Onunla birlikte yardım faaliyetlerinde bulunmaya başladık. Sonra Gamze'ye âşık oldum ve evlendik."

Özçelik'in kendisine ulaşma sürecinden de bahseden Strik, derneğe davet edildiğini ve tanışmalarının bu vesileyle gerçekleştiğini şu sözlerle anlatmıştı:

"Eşime çok destek vermem lazım. Gamze gerçekten çok mücahit bir kadın. Yardım etmek ve sadaka vermek için her türlü zorluğu göze alıyor. Onun yardımseverliğine ve ruhuna âşık oldum. Bir de güzel kadın. Helal olsun diyorum ve her zaman şaşırıyorum."

Tanışmalarının ardından yardım çalışmalarına birlikte devam ettiklerini belirten Strik, eşine her konuda destek olduğunu ve sosyal sorumluluk projelerini omuz omuza sürdürdüklerini dile getirmişti.

YENİ PAYLAŞIMI İLGİ GÖRDÜ

Reşad Strik, eşi Gamze Özçelik ile birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftin samimi pozlarına yer veren Strik, paylaşımında eşine duyduğu sevgiyi dile getirdi.

"ALLAH'A ŞÜKREDİYORUM"

Strik, paylaşımında eşine seslenerek "Bana krallığımın kraliçesini verdiği, en zor zamanlarda yanımda olan bir eş nasip ettiği için Allah'a şükrediyorum. Seni bana hediye ettiği için her zaman dua edip O'na şükredeceğim." ifadelerini kullandı.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Paylaşım, kısa sürede 80 binden fazla beğeni aldı. Takipçiler, gönderinin altına "Maşallah", "Çok güzelsiniz, Allah daim etsin" ve "Allah iki güzel kalbi kavuşturdu" gibi yorumlar bırakarak çifte iyi dileklerini iletti.