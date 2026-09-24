Ozan Tufan’ın ayakkabısı olay oldu! Fiyatı 80 bin 950 TL

Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Ozan Tufan'ın ailesiyle verdiği pozda ayağındaki sıra dışı tasarımlı ayakkabı dikkat çekti. Tufan'ın tercih ettiği ayrık burunlu tasarım ayakkabının fiyatını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Ozan Tufan'ı Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye, İngiltere macerasından Trabzonspor'a uzanan futbol kariyeriyle tanıyoruz. Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giyen milli futbolcu, kariyerinin bir döneminde Watford ve Hull City formalarıyla İngiltere'de de mücadele etti. 2024 yılında Hull City'den Trabzonspor'a transfer olan Tufan, bordo-mavili takımın orta sahasında forma giymeyi sürdürüyor.

Futbolcuların saha dışındaki tarzları da zaman zaman gündeme geliyor. 2021 yılında Rojin Tufan ile hayatını birleştiren milli futbolcunun, bir yıl sonra Aren adını verdikleri oğlu dünyaya geldi. Sosyal medyada aile yaşamlarına dair zaman zaman paylaşım yapan çift, takipçileri tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Ancak ikilinin son olarak paylaştığı aile fotoğrafında dikkatler, Tufan'ın tercih ettiği ayakkabıya çevrildi. Ayakkabısının farklı tasarımı dikkat çekti

OZAN TUFAN'DAN SIRADIŞI AYAKKABI TERCİHİ Ailesiyle birlikte poz veren tecrübeli futbolcunun ayakkabısı, ilk bakışta klasik bir modeli andırsa da ayrık burun tasarımıyla dikkat çekti. Fotoğrafın paylaşılmasının ardından ayakkabı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

FİYATI 80 BİN 950 TL 2. Sayfa'da yer alan habere göre, Ozan Tufan'ın stil tercihiyle gündeme gelen ayakkabının etiket fiyatı 80 bin 950 TL. Ayakkabının yüksek fiyatı da sosyal medyada dikkat çeken detaylardan biri oldu.

MAİSON MARGİELA'NIN TABİ MODELİ Söz konusu ayakkabının Maison Margiela'nın Tabi modeli olduğu belirtildi. Modelin en belirgin özelliği, başparmağı diğer parmaklardan ayıran ayrık burun tasarımı.