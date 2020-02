Renee Zellweger kimdir? Renee Zellweger hangi filmle Oscar kazandı?

RENÉE ZELLWEGER KARİYERİ

Üniversite sonrası aktrislik kariyerini ilerletmek isteyen Renee Zellweger Los Angeles'a gitti. Reality Bites, Empire Records, The Whole Wide World, 8 Seconds ve Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation gibi filmlerde yardımcı oyunculuklar yaptı. Dünya çapında ise ilk kez 1996 yılında Jerry Maguire filmi ile tanındı. Sonrasında William Hurt ve Meryl Streep ile One True Thing, Morgan Freeman ile Nurse Betty filmlerinde oynayarak kariyerini geliştirmeye devam etti.