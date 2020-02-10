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Renee Zellweger kimdir? Renee Zellweger hangi filmle Oscar kazandı?

Renee Zellweger, Judy filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanarak geceye damga vurdu. Tüm sinemaseverlerin merakla beklediği 92. Oscar Ödülleri, dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 50 yaşındaki Renee Zellweger, Judy filmi ile birlikte kariyerinin ikinci Oscar'ını alırken, güzel oyuncu, internette en çok aranan konu oldu. Peki Renee Zellweger kimdir? İşte En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan Renee Zellweger'in hayatı ve kariyeri...

92. Oscar ödüllerinde kazananlar belli oldu |Video 92. OSCAR ÖDÜLLERİNDE KAZANANLAR BELLİ OLDU |VİDEO

Giriş Tarihi: 10.02.2020 12:53 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 13:38
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Renee Zellweger kimdir? Renee Zellweger hangi filmle Oscar kazandı?

Sinemaseverlerin merakla beklediği Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Judy filmi ile En İyi Kadın Oyuncu Ödülü alan Renée Zellweger dikkatleri çekerken internette en çok aranan konu 'Renée Zellweger kimdir?', 'Renée Zellweger oynadığı filmler' konuları araştırıldı. İşte Renee Zellweger hakkında merak edilen her şey…

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Renee Zellweger kimdir? Renee Zellweger hangi filmle Oscar kazandı?

RENÉE ZELLWEGER KİMDİR?

Renee Zellweger, İsviçreli bir mühendis olan baba Norveç göçmeni bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 25 Nisan 1969 yılında doğan Zellweger, ilk eğitim yıllarını Katy'de geçirdi. Okulda ponpon kız, jimnastik ve drama kulübünün faaliyetlerine katıldı. Daha sonra Austin'deki Teksas Üniversitesi'ne gitti. Kredisini tamamlamak amacı ile aldığı drama dersleri sonrası sahne hayatını sevmeye başladı. Üniversite yıllarında geçimini sağlamak amacı ile garsonluk yaptı.

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Renee Zellweger kimdir? Renee Zellweger hangi filmle Oscar kazandı?

Önceki erkek arkadaşlarından biri Altın Küre Ödülü sahibi Jim Carrey olarak bilinmektedir. Onla ilişkisinin Aralık 2000'de bittiğini ifade etmiştir. Bir ara White Stripes grubunun gitaristi Jack White ile birlikte olmuştur. 9 Mayıs 2005'te şarkıcı Kenny Chesney ile evlenmiştir. 2005 yılında bu ilişki de aynı yıl içerisinde sona ermiştir. Zellweger bir Chelsea futbol kulübü fanatiği olduğunu söylemiştir.

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Renee Zellweger kimdir? Renee Zellweger hangi filmle Oscar kazandı?

RENÉE ZELLWEGER KARİYERİ

Üniversite sonrası aktrislik kariyerini ilerletmek isteyen Renee Zellweger Los Angeles'a gitti. Reality Bites, Empire Records, The Whole Wide World, 8 Seconds ve Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation gibi filmlerde yardımcı oyunculuklar yaptı. Dünya çapında ise ilk kez 1996 yılında Jerry Maguire filmi ile tanındı. Sonrasında William Hurt ve Meryl Streep ile One True Thing, Morgan Freeman ile Nurse Betty filmlerinde oynayarak kariyerini geliştirmeye devam etti.

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Renee Zellweger kimdir? Renee Zellweger hangi filmle Oscar kazandı?

Bridget Jones'un Günlüğü filmi ile sanat çevrelerinin de dikkatini çekti ve yalnız bir İngiliz kızı canlandırdığı bu filmdeki performansı ile "en iyi aktris" dalında Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. 2002 yılında Rob Marshall'ın Chicago filminde Catherine Zeta-Jones ve Richard Gere ile oynadı ve bir kez daha Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. Ödüle uzanması ise 2004 yılında oldu. Soğuk Dağ filmi ile "en iyi yardımcı kadın oyuncu" ödülünü elde etti.

Daha sonra sanat hayatına en bilinenleri Bridget Jones: The Edge of Reason, Cinderella Man ve Miss Potter olan filmlerle devam etti.