Renee Zellweger kimdir? Renee Zellweger hangi filmle Oscar kazandı?

Bridget Jones'un Günlüğü filmi ile sanat çevrelerinin de dikkatini çekti ve yalnız bir İngiliz kızı canlandırdığı bu filmdeki performansı ile "en iyi aktris" dalında Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. 2002 yılında Rob Marshall'ın Chicago filminde Catherine Zeta-Jones ve Richard Gere ile oynadı ve bir kez daha Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. Ödüle uzanması ise 2004 yılında oldu. Soğuk Dağ filmi ile "en iyi yardımcı kadın oyuncu" ödülünü elde etti.

Daha sonra sanat hayatına en bilinenleri Bridget Jones: The Edge of Reason, Cinderella Man ve Miss Potter olan filmlerle devam etti.