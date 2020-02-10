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Renee Zellweger kimdir? Renee Zellweger hangi filmle Oscar kazandı?
Renee Zellweger, Judy filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanarak geceye damga vurdu. Tüm sinemaseverlerin merakla beklediği 92. Oscar Ödülleri, dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 50 yaşındaki Renee Zellweger, Judy filmi ile birlikte kariyerinin ikinci Oscar'ını alırken, güzel oyuncu, internette en çok aranan konu oldu. Peki Renee Zellweger kimdir? İşte En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan Renee Zellweger'in hayatı ve kariyeri...
Giriş Tarihi: 10.02.2020 12:53 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 13:38
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