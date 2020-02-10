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Arap Celal bakın nereli çıktı! Yeşilçam efsanesiydi...

Arap Celal rolüyle Yeşilçam'a damga vuran Celal Yonat vatandaşlar tarafından yeniden hatırlandı. Birçok Yeşilçam filminde rol alan Celal Yonat, Arap Celal rolüyle nam saldı. Peki kimdir Celal Yonat. Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Peki Arap Celal aslen nereli?

Giriş Tarihi: 10.02.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 12:03
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Arap Celal bakın nereli çıktı! Yeşilçam efsanesiydi...

Yeşilçam'ın efsane filmlerinde oynadığı Arap Celal rolüyle tanınan Celal Yonat yıllar sonra vatandaşlar tarafından yeniden hatırlandı. Birçok Yeşilçam filminde rol alan Celal Yonat, Arap Celal rolüyle nam saldı. Peki kimdir Celal Yonat. Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Peki Arap Celal aslen nereli?

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Arap Celal bakın nereli çıktı! Yeşilçam efsanesiydi...

Cüneyt Arkın - Eskişehir

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Arap Celal bakın nereli çıktı! Yeşilçam efsanesiydi...

Ediz Hun - İstanbul

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Arap Celal bakın nereli çıktı! Yeşilçam efsanesiydi...

Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı

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Arap Celal bakın nereli çıktı! Yeşilçam efsanesiydi...

Nurgül Yeşilçay: Afyon