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Rekora koşuyor! Squid Game 2. sezon olacak mı? Netflix Squid Game 2. yeni sezon ne zaman çıkacak?

Kostümleri ve hikayesiyle dikkat çeken Squid Game oyunun dünya çapında en çok konuşulan diziler arasında yer alıyor. Borca batmış ve çaresizlik içinde olan 456 insanın, peş peşe altı oyun kazanırlarsa 39 milyon dolar ile ödüllendirileceği ancak kaybedenlerin yaşamlarıyla ödediği Squid Game dizisi Netflix'te izleyiciyle buluştu. Netflix'te en çok izlenen olma yolunda ilerleyen dizinin ikinci sezonu konusunda araştırmalar başladı. Peki, Squid Game 2. sezon olacak mı? Netflix Squid Game 2. yeni sezon ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.10.2021 12:29
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Rekora koşuyor! Squid Game 2. sezon olacak mı? Netflix Squid Game 2. yeni sezon ne zaman çıkacak?

Squid Game 2. sezon olacak mı? Sosyal medyada bir hayli popüler olan Squid Game dizisi rekora koşuyor. Netflix'te en çok izlenen dizi olma yolunda ilerleyen Squid Game'in ilk sezonunu seyreden izleyiciler, dizinin ikinci sezonunun olup olmayacağını araştırmaya başladı. La Casa De Papel kostümüne benzerliğiyle dikkat çeken, farklı hikayesiyle de gündem olan dizinin konseptinde mekanlar bile açıldı. Peki, Squid Game 2. sezon olacak mı? Netflix Squid Game 2. yeni sezon ne zaman çıkacak? İşte cevaplar...

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Rekora koşuyor! Squid Game 2. sezon olacak mı? Netflix Squid Game 2. yeni sezon ne zaman çıkacak?

SQUID GAME 2. SEZON OLACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, Squid Game dizisinin 2. sezonu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Dizinin yeni sezonu çıkacak mı sorusuna resmi açıklama gelir gelme ahaber.com.tr'de olacak.

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Rekora koşuyor! Squid Game 2. sezon olacak mı? Netflix Squid Game 2. yeni sezon ne zaman çıkacak?

SQUID GAME KONUSU

Squid Game dizisinde, maddi sıkıntı içinde olan 456 kişi bir oyuna katılmaları için davet alır. Kazananın 39 milyon dolar ödüle kavuşacağı oyun, kaybedenler için ölüm tehlikesini de beraberinde getirmektedir.

Günlük hayattaki yaşam şartlarının ağırlığı ve cazip ödülün hevesiyle oyuna başlayanlar, hayatta kalabilmek adına her şeyi yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan oyuncular, bir sonraki etaba geçerken, diğer yandan oyuncular arasındaki gruplaşmalar, tehlikenin boyutunu daha da artırır.

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Rekora koşuyor! Squid Game 2. sezon olacak mı? Netflix Squid Game 2. yeni sezon ne zaman çıkacak?

SQUID GAME 1. SEZONDA NELER YAŞANDI?

Squid Game 1. sezon 1. bölüm: Kolay yoldan para kazanmayı uman beş parasız ve çaresiz Gi-hun, esrarengiz bir oyunda yer almayı kabul ederi. İlk turun başında beklenmedik, korkunç bir olay gerçekleşir.

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Rekora koşuyor! Squid Game 2. sezon olacak mı? Netflix Squid Game 2. yeni sezon ne zaman çıkacak?

Squid Game 1. sezon 2. bölüm: Oyuna devam etme ya da bırakma konusunda karar veremeyen grup oylama yapar. Ancak dış dünyada onları bekleyen gerçekler, en az bu oyun kadar acımasız olabilir.