08 Ekim 2021, Cuma
Rekora koşuyor! Squid Game 2. sezon olacak mı? Netflix Squid Game 2. yeni sezon ne zaman çıkacak?
Kostümleri ve hikayesiyle dikkat çeken Squid Game oyunun dünya çapında en çok konuşulan diziler arasında yer alıyor. Borca batmış ve çaresizlik içinde olan 456 insanın, peş peşe altı oyun kazanırlarsa 39 milyon dolar ile ödüllendirileceği ancak kaybedenlerin yaşamlarıyla ödediği Squid Game dizisi Netflix'te izleyiciyle buluştu. Netflix'te en çok izlenen olma yolunda ilerleyen dizinin ikinci sezonu konusunda araştırmalar başladı. Peki, Squid Game 2. sezon olacak mı? Netflix Squid Game 2. yeni sezon ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 08.10.2021 12:29
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