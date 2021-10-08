Rekora koşuyor! Squid Game 2. sezon olacak mı? Netflix Squid Game 2. yeni sezon ne zaman çıkacak?

SQUID GAME KONUSU

Squid Game dizisinde, maddi sıkıntı içinde olan 456 kişi bir oyuna katılmaları için davet alır. Kazananın 39 milyon dolar ödüle kavuşacağı oyun, kaybedenler için ölüm tehlikesini de beraberinde getirmektedir.

Günlük hayattaki yaşam şartlarının ağırlığı ve cazip ödülün hevesiyle oyuna başlayanlar, hayatta kalabilmek adına her şeyi yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan oyuncular, bir sonraki etaba geçerken, diğer yandan oyuncular arasındaki gruplaşmalar, tehlikenin boyutunu daha da artırır.