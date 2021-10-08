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Emina Jahovic’ten Mustafa Sandal hakkında şok suçlama: Nafaka ödememek için mal kaçırdı

2018 yılında anlaşmalı olarak boşanan Mustafa Sandal ve Emine Jahovic, nafaka davasında karşı karşıya geldi. İki ay önce nafaka iptali davası açan Sandal'a eski eşinden cevap geldi. Sandal'ın mal kaçırdığını önce süren Jahovic, evlilik süresince aldığı tüm gayrimenkulleri annesi adına kaydettirdiğini iddia etti.

Giriş Tarihi: 08.10.2021 13:47 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 13:47
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Emina Jahovic’ten Mustafa Sandal hakkında şok suçlama: Nafaka ödememek için mal kaçırdı

Mustafa Sandal, iki ay önce eski eşi Emina Jahovic'e ödediği aylık 15 bin liralık nafakanın iptal edilmesi için dava açmıştı. Sandal ayrıca Çubuklu Vadisi'ndeki evin kira gelirini alan Jahovic'in bu haktan mahrum edilmesini istemişti.

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Emina Jahovic’ten Mustafa Sandal hakkında şok suçlama: Nafaka ödememek için mal kaçırdı

Hürriyet'in haberine göre; davaya cevap veren Emina Jahovic'in avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede şöyle denildi:

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Emina Jahovic’ten Mustafa Sandal hakkında şok suçlama: Nafaka ödememek için mal kaçırdı

"BABALIKTAN DA BOŞANDI ZANNETMEKTEDİR"

"Mustafa Sandal kendisini hiçbir geliri olmayan, adeta karnını zor doyuran, nafaka yüzünden borç batağında yüzen biri olarak tasvir etmiştir. Oysa tüm beyanları gerçeğe aykırı iddialardan ibarettir."

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Emina Jahovic’ten Mustafa Sandal hakkında şok suçlama: Nafaka ödememek için mal kaçırdı

Çocukların velayetinin Jahovic'te olduğunun anlatıldığı cevap dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: "Mustafa Sandal, yükümlü olduğu nafakayı ödememiş, boşanma kararında üstlenmiş olduğu hiçbir edimi yerine getirmemiştir. Bu davayı açarak kendisini babalıktan da boşandı zannetmektedir."

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Emina Jahovic’ten Mustafa Sandal hakkında şok suçlama: Nafaka ödememek için mal kaçırdı

"ANNESİNİN ÜZERİNE YAPARAK MAL KAÇIRDI"

Dilekçede, 51 yaşındaki Sandal'ın mal varlığını annesi adına kaydettirdiği öne sürüldü ve "Evli olduğu dönemde aldığı gayrimenkulleri annesi Tülin İleri adına tapu ve tescil ettirmiştir. Evliliği devam ettiği dönemde neyi var neyi yoksa annesi ve arkadaşları adına tescil edilmiştir. Mustafa Sandal'ın Türk standartlarının çok üzerinde bir gelire ve servete sahip olduğu ortadadır" denildi.