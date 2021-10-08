Emina Jahovic’ten Mustafa Sandal hakkında şok suçlama: Nafaka ödememek için mal kaçırdı

"ANNESİNİN ÜZERİNE YAPARAK MAL KAÇIRDI"

Dilekçede, 51 yaşındaki Sandal'ın mal varlığını annesi adına kaydettirdiği öne sürüldü ve "Evli olduğu dönemde aldığı gayrimenkulleri annesi Tülin İleri adına tapu ve tescil ettirmiştir. Evliliği devam ettiği dönemde neyi var neyi yoksa annesi ve arkadaşları adına tescil edilmiştir. Mustafa Sandal'ın Türk standartlarının çok üzerinde bir gelire ve servete sahip olduğu ortadadır" denildi.