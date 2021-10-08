08 Ekim 2021, Cuma
Emina Jahovic’ten Mustafa Sandal hakkında şok suçlama: Nafaka ödememek için mal kaçırdı
2018 yılında anlaşmalı olarak boşanan Mustafa Sandal ve Emine Jahovic, nafaka davasında karşı karşıya geldi. İki ay önce nafaka iptali davası açan Sandal'a eski eşinden cevap geldi. Sandal'ın mal kaçırdığını önce süren Jahovic, evlilik süresince aldığı tüm gayrimenkulleri annesi adına kaydettirdiğini iddia etti.
Giriş Tarihi: 08.10.2021 13:47 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 13:47
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