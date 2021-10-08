08 Ekim 2021, Cuma
Soner Sarıkabadayı oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Hasan Matias…
Pop müziğin sevilen ismi Soner Sarıkabadayı klibinde rol alan Kolombiya Güzeli Madelein Lopez Camelo ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, ilişkilerini geçtiğimiz yıl nikah masasına taşıdı. Hemen ardından oğulları Hasan Matias dünyaya geldi. Bir yıldır oğlunu kameralardan uzak tutan Sarıkabayı, ilk kez yüzünü gösterdi. İşte Soner Sarıkabadayı ve Madelein Lopez Camelo'nun oğlu Hasan Matias...
Giriş Tarihi: 08.10.2021 11:30
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