08 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Soner Sarıkabadayı oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Hasan Matias…

Soner Sarıkabadayı oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Hasan Matias…

Pop müziğin sevilen ismi Soner Sarıkabadayı klibinde rol alan Kolombiya Güzeli Madelein Lopez Camelo ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, ilişkilerini geçtiğimiz yıl nikah masasına taşıdı. Hemen ardından oğulları Hasan Matias dünyaya geldi. Bir yıldır oğlunu kameralardan uzak tutan Sarıkabayı, ilk kez yüzünü gösterdi. İşte Soner Sarıkabadayı ve Madelein Lopez Camelo'nun oğlu Hasan Matias...

Giriş Tarihi: 08.10.2021 11:30
  • 1
  • 78
Soner Sarıkabadayı oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Hasan Matias…

Soner Sarıkabadayı 2015 Kolombiya Güzeli Madelein Lopez Camelo ile bir yıl önce evlenmişti. Hemen ardından oğulları Hasan Matias dünyaya gelmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 78
Soner Sarıkabadayı oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Hasan Matias…

Sarıkabadayı bir yaşına giren oğlunun doğum gününü yaptığı paylaşımla kutladı.

  • 3
  • 78
Soner Sarıkabadayı oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Hasan Matias…

"Bugün benim canım oğlum Hasan Matias 1 yaşına girdi. Hep beraber sağlıklı, mutlu senelere benim aşkım. Seni çok seviyoruz" notunu yazan şarkıcı, oğlunun yüzünü de ilk kez gösterdi.

  • 4
  • 78
Soner Sarıkabadayı oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Hasan Matias…

İşte Soner Sarıkabadayı ve Madelein Lopez Camelo'nun oğlu Hasan Matias ve ünlü isimlerin çocukları…

  • 5
  • 78
Soner Sarıkabadayı oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Hasan Matias…

SONER SARIKABADAYI VE MADELEİN LOPEZ CAMELO'NUN OĞLU HASAN MATİAS