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Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan CHP'li Engin Altay ile Bodrum buluşmuştu! İlginç buluşmadan yasak aşk çıktı!
Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan, geçtiğimiz haftalarda CHP'li Engin Altay ile Bodrum'da bir araya gelmişti. İlginç buluşmanın altından yasak aşk çıktı. 20 yıldır Müge Koçarslan ile evli olan ve 3 kızı bulunan Mehmet Koçarslan'ın yanında bulunan genç kadının sevgilisi olduğu ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 20.08.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 09:31
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