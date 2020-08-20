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Haberler Galeri Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan CHP'li Engin Altay ile Bodrum buluşmuştu! İlginç buluşmadan yasak aşk çıktı!

Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan CHP'li Engin Altay ile Bodrum buluşmuştu! İlginç buluşmadan yasak aşk çıktı!

Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan, geçtiğimiz haftalarda CHP'li Engin Altay ile Bodrum'da bir araya gelmişti. İlginç buluşmanın altından yasak aşk çıktı. 20 yıldır Müge Koçarslan ile evli olan ve 3 kızı bulunan Mehmet Koçarslan'ın yanında bulunan genç kadının sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 20.08.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 09:31
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Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan CHP'li Engin Altay ile Bodrum buluşmuştu! İlginç buluşmadan yasak aşk çıktı!

Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan, geçtiğimiz günlerde CHP'li Engin Altay ile Bodrum'da buluşmuştu.

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Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan CHP'li Engin Altay ile Bodrum buluşmuştu! İlginç buluşmadan yasak aşk çıktı!

Bu buluşmada Koçarslan'ın yanında bulunan genç kadının sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

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Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan CHP'li Engin Altay ile Bodrum buluşmuştu! İlginç buluşmadan yasak aşk çıktı!

20 yıldır evli olan ve üç kızı bulunan iş adamı, bir süredir genç bir avukatla birlikte. Sevgililer, önceki gün de İstanbul gecelerinde birlikte görüntülendi. Koçarslan, bir süredir yurt dışında yaşıyordu.

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Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan CHP'li Engin Altay ile Bodrum buluşmuştu! İlginç buluşmadan yasak aşk çıktı!