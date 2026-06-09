Reha Muhtar'ın ardından Ayşe Nazlı'dan duygusal veda

"SESİNİ VE 'KIZIM' DEYİŞİNİ ÖZLEYECEĞİM"

Babasının kaybı sonrası yaşadığı derin sessizliği bozan Ayşe Nazlı, sosyal medya hesabından babasıyla çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Babasına veda ettiği duygusal notta şu ifadeler yer aldı:

"Canım babam, son günlerde seninle ilgili o kadar çok hikaye dinledim ki… Seni tanıyan herkesin anlatacak bir anısı, yüzünde bir tebessümle hatırladığı bir hatırası vardı. Şimdi en çok sesini, kahkahalarını ve bana 'kızım' deyişini özleyeceğim. Seni kaybetmenin ne demek olduğunu her geçen gün biraz daha anlıyorum. Sen hep benim kalbimde, anılarımda ve hayatımın en güzel yerinde olacaksın."