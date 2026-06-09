Reha Muhtar'ın ardından Ayşe Nazlı'dan duygusal veda
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'ın vefatının ardından, manevi kızı Ayşe Nazlı, sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta içini döktü. Babasıyla anılarını paylaşan Ayşe Nazlı, yaşadığı derin özlemi dile getirdi.
Türk televizyon dünyasının usta ismi Reha Muhtar, İstanbul'daki evinde yaşadığı sağlık sorunları sonrası kaldırıldığı hastanede 66 yaşında hayatını kaybetti. Muhtar'ın vefatı, sevenlerini ve ailesini yasa boğarken, gözler şarkıcı Nilüfer ve Reha Muhtar'ın evlat edindikleri Ayşe Nazlı'ya çevrilmişti.
"SESİNİ VE 'KIZIM' DEYİŞİNİ ÖZLEYECEĞİM"
Babasının kaybı sonrası yaşadığı derin sessizliği bozan Ayşe Nazlı, sosyal medya hesabından babasıyla çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Babasına veda ettiği duygusal notta şu ifadeler yer aldı:
"Canım babam, son günlerde seninle ilgili o kadar çok hikaye dinledim ki… Seni tanıyan herkesin anlatacak bir anısı, yüzünde bir tebessümle hatırladığı bir hatırası vardı. Şimdi en çok sesini, kahkahalarını ve bana 'kızım' deyişini özleyeceğim. Seni kaybetmenin ne demek olduğunu her geçen gün biraz daha anlıyorum. Sen hep benim kalbimde, anılarımda ve hayatımın en güzel yerinde olacaksın."
CENAZE TÖRENİNDE HÜZÜNLÜ VEDA
Reha Muhtar, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanmıştı. İkizler ise babalarını son yolculuğuna uğurlamak üzere törendeki yerlerini almıştı.
Muhtar'ın diğer kızı Ayşe Nazlı da kardeşlerinin yanında tabutun başından bir an olsun ayrılmamıştı. Reha Muhtar'ın cenaze törenine kızı Mina, Beşiktaş formasıyla katılırken, ünlü gazetecinin tabutunun üzerine de Beşiktaş forması serilerek önüne fotoğrafı konulmuştu.
VASİYETİ YENİDEN GÜNDEME GELDİ
Vefatın ardından Reha Muhtar'ın geçmişte yaptığı bir sosyal medya paylaşımı yeniden gündeme gelmişti. Muhtar'ın eski hayat arkadaşı Deniz Uğur hakkındaki ifadeleri kamuoyunda tartışılmıştı.