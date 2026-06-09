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Reha Muhtar'ın ardından Ayşe Nazlı'dan duygusal veda

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'ın vefatının ardından, manevi kızı Ayşe Nazlı, sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta içini döktü. Babasıyla anılarını paylaşan Ayşe Nazlı, yaşadığı derin özlemi dile getirdi.

Reha Muhtar'ın ardından Ayşe Nazlı'dan duygusal veda 1

Türk televizyon dünyasının usta ismi Reha Muhtar, İstanbul'daki evinde yaşadığı sağlık sorunları sonrası kaldırıldığı hastanede 66 yaşında hayatını kaybetti. Muhtar'ın vefatı, sevenlerini ve ailesini yasa boğarken, gözler şarkıcı Nilüfer ve Reha Muhtar'ın evlat edindikleri Ayşe Nazlı'ya çevrilmişti.

Reha Muhtar'ın ardından Ayşe Nazlı'dan duygusal veda 2

"SESİNİ VE 'KIZIM' DEYİŞİNİ ÖZLEYECEĞİM"

Babasının kaybı sonrası yaşadığı derin sessizliği bozan Ayşe Nazlı, sosyal medya hesabından babasıyla çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Babasına veda ettiği duygusal notta şu ifadeler yer aldı:

"Canım babam, son günlerde seninle ilgili o kadar çok hikaye dinledim ki… Seni tanıyan herkesin anlatacak bir anısı, yüzünde bir tebessümle hatırladığı bir hatırası vardı. Şimdi en çok sesini, kahkahalarını ve bana 'kızım' deyişini özleyeceğim. Seni kaybetmenin ne demek olduğunu her geçen gün biraz daha anlıyorum. Sen hep benim kalbimde, anılarımda ve hayatımın en güzel yerinde olacaksın."

Reha Muhtar'ın ardından Ayşe Nazlı'dan duygusal veda 3

CENAZE TÖRENİNDE HÜZÜNLÜ VEDA

Reha Muhtar, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanmıştı. İkizler ise babalarını son yolculuğuna uğurlamak üzere törendeki yerlerini almıştı.

Reha Muhtar'ın ardından Ayşe Nazlı'dan duygusal veda 4

Muhtar'ın diğer kızı Ayşe Nazlı da kardeşlerinin yanında tabutun başından bir an olsun ayrılmamıştı. Reha Muhtar'ın cenaze törenine kızı Mina, Beşiktaş formasıyla katılırken, ünlü gazetecinin tabutunun üzerine de Beşiktaş forması serilerek önüne fotoğrafı konulmuştu.

Reha Muhtar'ın ardından Ayşe Nazlı'dan duygusal veda 5

VASİYETİ YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Vefatın ardından Reha Muhtar'ın geçmişte yaptığı bir sosyal medya paylaşımı yeniden gündeme gelmişti. Muhtar'ın eski hayat arkadaşı Deniz Uğur hakkındaki ifadeleri kamuoyunda tartışılmıştı.

Reha Muhtar'ın ardından Ayşe Nazlı'dan duygusal veda 6

"CENAZEME GELMESİN" DEMİŞTİ

Ünlü televizyoncu, hafızalara kazınan o paylaşımında, "Sevenlerime vasiyetimdir, Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" ifadelerini kullanmıştı. 2010 yılında imzaladıkları protokolle yollarını ayıran çift, ikiz çocukları Mina Deniz ve Poyraz Deniz'in velayetinin babada kalması konusunda anlaşmıştı. Ancak ilerleyen yıllarda taraflar arasında yeni hukuki süreçler başlamış ve Deniz Uğur'un açtığı velayet davası neticesinde mahkeme, çocukların velayetini anneye vermişti.

Reha Muhtar'ın ardından Ayşe Nazlı'dan duygusal veda 7

DENİZ UĞUR'DAN "DAYANIŞMA" MESAJI

Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Deniz Uğur, cenaze töreninden günler sonra çocuklarının yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak, "Rabbim sizi kem gözlerden esirgesin; karakteriyle, bilinciyle, olgunluğuyla gurur duyduğum çocuklarım… Dayanışmanız daim olsun" notunu düştü.

Reha Muhtar'ın ardından Ayşe Nazlı'dan duygusal veda 8

Vasiyet paylaşımının gündem olmasının ardından Posta'dan Alev Gürsoy Cimin, oyuncu Deniz Uğur'a ulaşmıştı. Deniz Uğur hakkında yapılan yorumlarda daha dikkatli ve vicdanlı olunması gerektiğini söyleyen Cimin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Deniz, çocukları için mücadele eden, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışan bir anne. Hayatı boyunca ağır sağlık sorunlarıyla mücadele etmiş, çok zor dönemlerden geçmiş ve zaman zaman büyük haksızlıklara maruz kalmış bir kadın. Yaşadıklarını yakından bilenler bunun farkındadır"

Reha Muhtar'ın ardından Ayşe Nazlı'dan duygusal veda 9

Söz konusu vasiyet çıkışının hukuki bir geçerliliği bulunmadığına ve anlık bir kırgınlığın eseri olabileceğine dikkat çeken Cimin, Deniz Uğur'un cenaze töreninde yer almayacağını aktarmıştı.

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