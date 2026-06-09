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Afra Saraçoğlu ve Poyraz Yosmaoğlu İstanbul'da ilk kez görüntülendi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

A.B.İ. dizisinin güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu ve iş insanı Poyraz Yosmaoğlu, İspanya tatilinin ardından İstanbul'da ilk kez birlikte görüntülendi. Bebek'te bir mekan çıkışında objektiflere yansıyan çiftin o anları magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı.

Afra Saraçoğlu ve Poyraz Yosmaoğlu İstanbul'da ilk kez görüntülendi 1

Başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu ve iş insanı Poyraz Yosmaoğlu arasındaki aşk, belgelenmiş oldu. Bir süredir birliktelik yaşadıkları konuşulan ve daha önce Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, ardından ise İspanya'nın başkenti Madrid'deki bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yerken objektiflere yansıyan ikili, bu kez İstanbul'da ortaya çıktı.

Afra Saraçoğlu ve Poyraz Yosmaoğlu İstanbul'da ilk kez görüntülendi 2

Saraçoğlu ile Yosmaoğlu, geçtiğimiz ay ilk kez birlikte çıktıkları İspanya tatilinde görüntülenmişti. Afra Saraçoğlu ve Poyraz Yosmaoğlu, Madrid'deki bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yerken objektife yansımıştı. O anları oyuncunun bir hayranı görüntülemişti.

Afra Saraçoğlu ve Poyraz Yosmaoğlu İstanbul'da ilk kez görüntülendi 3

BEBEK'TE İLK KARE

İspanya tatilinden dönen Afra Saraçoğlu, Bebek'te bir mekan çıkışında kameralara yansıdı. Ünlü oyuncuya, aşk iddialarının odağındaki isim Poyraz Yosmaoğlu eşlik ediyordu. İkili, daha sonra hızlıca bulundukları yerden uzaklaştı.

Afra Saraçoğlu ve Poyraz Yosmaoğlu İstanbul'da ilk kez görüntülendi 4

Yurt dışındaki tatilleri sırasında görüntülenen ancak Türkiye'de ilk kez yan yana objektiflere takılan çift, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu konu haline geldi.

Afra Saraçoğlu ve Poyraz Yosmaoğlu İstanbul'da ilk kez görüntülendi 5

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ

İkilinin Bebek sokaklarındaki o anları, sosyal medya platformlarında hızla yayılarak binlerce etkileşim aldı. Hayranları tarafından yakından takip edilen Afra Saraçoğlu ve Poyraz Yosmaoğlu cephesinden, görüntülerin ardından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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