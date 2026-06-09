Afra Saraçoğlu ve Poyraz Yosmaoğlu İstanbul'da ilk kez görüntülendi

A.B.İ. dizisinin güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu ve iş insanı Poyraz Yosmaoğlu, İspanya tatilinin ardından İstanbul'da ilk kez birlikte görüntülendi. Bebek'te bir mekan çıkışında objektiflere yansıyan çiftin o anları magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı.

Başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu ve iş insanı Poyraz Yosmaoğlu arasındaki aşk, belgelenmiş oldu. Bir süredir birliktelik yaşadıkları konuşulan ve daha önce Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, ardından ise İspanya'nın başkenti Madrid'deki bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yerken objektiflere yansıyan ikili, bu kez İstanbul'da ortaya çıktı.

Saraçoğlu ile Yosmaoğlu, geçtiğimiz ay ilk kez birlikte çıktıkları İspanya tatilinde görüntülenmişti. Afra Saraçoğlu ve Poyraz Yosmaoğlu, Madrid'deki bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yerken objektife yansımıştı. O anları oyuncunun bir hayranı görüntülemişti.

BEBEK'TE İLK KARE İspanya tatilinden dönen Afra Saraçoğlu, Bebek'te bir mekan çıkışında kameralara yansıdı. Ünlü oyuncuya, aşk iddialarının odağındaki isim Poyraz Yosmaoğlu eşlik ediyordu. İkili, daha sonra hızlıca bulundukları yerden uzaklaştı.

Yurt dışındaki tatilleri sırasında görüntülenen ancak Türkiye'de ilk kez yan yana objektiflere takılan çift, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu konu haline geldi.