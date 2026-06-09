İnşirah suresi Beril Pozam'ın hayatını değiştirdi

İNŞİRAH SURESİNİN ETKİSİ

Pozam, İnşirah suresini okumaya başladıktan sonra yaşadığı içsel rahatlamayı ve manevi dönüşümü şu sözlerle ifade etti:

"O sureyi okuyunca hayatımın öyle bir dönemindeyim ki; rahatlamaya, ferahlamaya ihtiyaç duyduğum içsel bir rahatlama evresindeydim. Bende İnşirah okumaya başladım. Yazılmış en iyi kitap bence, öyle bir iddiam var benim. Çok etkiliyor beni gerçekten. Bir de duyduğun derme çatma algılardan duyduğun şeylerin aslında ne kadar olmadığını, ne kadar başka şeylerin anlatıldığını. Felsefesinin ne kadar derinlikli ve anlamlı olduğunu birebir okuduğunda ki söylüyor yani. Okuyalım diye gönderilmiş biz anlayalım diye gönderilmiş bir kitap ve nasibimde benim bu zamanımda, bu zamanda okumam gerekiyormuş. Daha önceden de okumuştum ama bu kadar etkilenmemiştim."