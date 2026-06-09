İnşirah suresi Beril Pozam'ın hayatını değiştirdi
Yalı Çapkını'nın yıldızı Beril Pozam, katıldığı programda manevi dünyasına yönelik açıklamalarda bulundu. Rol arkadaşı Emre Altuğ'un tavsiyesiyle okumaya başladığı İnşirah suresinin hayatındaki manevi dönüşümünü anlattı.
Yalı Çapkını ve Kıskanmak dizilerindeki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren oyuncu Beril Pozam, son olarak konuk olduğu programda inancına dair yaptığı samimi açıklamalarla sosyal medyanın gündemine oturdu.
"GÖNLÜMDEN VURULDUM"
Pozam, Yalı Çapkını setinde rol arkadaşı Emre Altuğ ile arasında geçen bir diyaloğun hayatında yeni bir sayfa açtığını belirtti. İnşirah Suresi ile tanışma hikayesini anlatan başarılı oyuncu, şunları söyledi:
"Yalı Çapkını'ndayken bir gün Emre Altuğ dedi ki 'ben sabahları İnşirah Suresi okurum'. Ben de hiç İnşirah Suresi'ni duymamıştım. Bir bakayım dedim internetten. Baktım ve o an gerçekten gönlümden vuruldum yani."
İNŞİRAH SURESİNİN ETKİSİ
Pozam, İnşirah suresini okumaya başladıktan sonra yaşadığı içsel rahatlamayı ve manevi dönüşümü şu sözlerle ifade etti:
"O sureyi okuyunca hayatımın öyle bir dönemindeyim ki; rahatlamaya, ferahlamaya ihtiyaç duyduğum içsel bir rahatlama evresindeydim. Bende İnşirah okumaya başladım. Yazılmış en iyi kitap bence, öyle bir iddiam var benim. Çok etkiliyor beni gerçekten. Bir de duyduğun derme çatma algılardan duyduğun şeylerin aslında ne kadar olmadığını, ne kadar başka şeylerin anlatıldığını. Felsefesinin ne kadar derinlikli ve anlamlı olduğunu birebir okuduğunda ki söylüyor yani. Okuyalım diye gönderilmiş biz anlayalım diye gönderilmiş bir kitap ve nasibimde benim bu zamanımda, bu zamanda okumam gerekiyormuş. Daha önceden de okumuştum ama bu kadar etkilenmemiştim."
İnancıyla ilgili de konuşan oyuncu, çocukluğunda merak ettiği için İncil'i de Kur'an-ı Kerim okuduğunu da söyledi.
İNŞİRAH SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Elem neşrah leke sadrek
2- Ve vada'na 'anke vizreke
3- Elleziy enkada zahreke
4- Ve refa'na leke zikreke
5- Feinne me'al'usri yüsren
6- İnne me'al'usri yüsren
7- Feiza ferağte fensab
8- Ve ila rabbike ferğab
ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Senin için bağrını açmadık mı?
2- İndirmedik mi senden o yükünü?
3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?
4- Senin şanını yüceltmedik mi?
5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.
6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!
7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!
8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!
SETTE BAŞLAYAN AŞK EVLİLİKLE TAÇLANDI
Yalı Çapkını dizisinde rol alan Beril Pozam ile Ersin Arıcı, 2024 yılının Ağustos ayında nikah masasına oturmuştu. Aşkları dizi setinde başlayan ünlü çift, sade bir törenle dünyaevine girmişti. Pozam ile Arıcı'yı Yalı Çapkını ekibi de mutlu günlerinde yalnız bırakmamıştı.