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İnşirah suresi Beril Pozam'ın hayatını değiştirdi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yalı Çapkını'nın yıldızı Beril Pozam, katıldığı programda manevi dünyasına yönelik açıklamalarda bulundu. Rol arkadaşı Emre Altuğ'un tavsiyesiyle okumaya başladığı İnşirah suresinin hayatındaki manevi dönüşümünü anlattı.

İnşirah suresi Beril Pozam'ın hayatını değiştirdi 1

Yalı Çapkını ve Kıskanmak dizilerindeki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren oyuncu Beril Pozam, son olarak konuk olduğu programda inancına dair yaptığı samimi açıklamalarla sosyal medyanın gündemine oturdu.

İnşirah suresi Beril Pozam'ın hayatını değiştirdi 2

"GÖNLÜMDEN VURULDUM"

Pozam, Yalı Çapkını setinde rol arkadaşı Emre Altuğ ile arasında geçen bir diyaloğun hayatında yeni bir sayfa açtığını belirtti. İnşirah Suresi ile tanışma hikayesini anlatan başarılı oyuncu, şunları söyledi:

"Yalı Çapkını'ndayken bir gün Emre Altuğ dedi ki 'ben sabahları İnşirah Suresi okurum'. Ben de hiç İnşirah Suresi'ni duymamıştım. Bir bakayım dedim internetten. Baktım ve o an gerçekten gönlümden vuruldum yani."

İnşirah suresi Beril Pozam'ın hayatını değiştirdi 3

İNŞİRAH SURESİNİN ETKİSİ

Pozam, İnşirah suresini okumaya başladıktan sonra yaşadığı içsel rahatlamayı ve manevi dönüşümü şu sözlerle ifade etti:

"O sureyi okuyunca hayatımın öyle bir dönemindeyim ki; rahatlamaya, ferahlamaya ihtiyaç duyduğum içsel bir rahatlama evresindeydim. Bende İnşirah okumaya başladım. Yazılmış en iyi kitap bence, öyle bir iddiam var benim. Çok etkiliyor beni gerçekten. Bir de duyduğun derme çatma algılardan duyduğun şeylerin aslında ne kadar olmadığını, ne kadar başka şeylerin anlatıldığını. Felsefesinin ne kadar derinlikli ve anlamlı olduğunu birebir okuduğunda ki söylüyor yani. Okuyalım diye gönderilmiş biz anlayalım diye gönderilmiş bir kitap ve nasibimde benim bu zamanımda, bu zamanda okumam gerekiyormuş. Daha önceden de okumuştum ama bu kadar etkilenmemiştim."

İnancıyla ilgili de konuşan oyuncu, çocukluğunda merak ettiği için İncil'i de Kur'an-ı Kerim okuduğunu da söyledi.

İnşirah suresi Beril Pozam'ın hayatını değiştirdi 4

İNŞİRAH SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Elem neşrah leke sadrek

2- Ve vada'na 'anke vizreke

3- Elleziy enkada zahreke

4- Ve refa'na leke zikreke

5- Feinne me'al'usri yüsren

6- İnne me'al'usri yüsren

7- Feiza ferağte fensab

8- Ve ila rabbike ferğab

ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Senin için bağrını açmadık mı?

2- İndirmedik mi senden o yükünü?

3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?

4- Senin şanını yüceltmedik mi?

5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.

6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!

7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!

8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!

İnşirah suresi Beril Pozam'ın hayatını değiştirdi 5

SETTE BAŞLAYAN AŞK EVLİLİKLE TAÇLANDI

Yalı Çapkını dizisinde rol alan Beril Pozam ile Ersin Arıcı, 2024 yılının Ağustos ayında nikah masasına oturmuştu. Aşkları dizi setinde başlayan ünlü çift, sade bir törenle dünyaevine girmişti. Pozam ile Arıcı'yı Yalı Çapkını ekibi de mutlu günlerinde yalnız bırakmamıştı.

İnşirah suresi Beril Pozam'ın hayatını değiştirdi 6

BERİL POZAM KİMDİR?

1995 İstanbul doğumlu olan Beril Pozam aynı zamanda tiyatro oyuncusudur. Uzun yıllardır oyunculuk yapan Pozam, asıl çıkışını Yalı Çapkını dizisiyle yaptı.

İnşirah suresi Beril Pozam'ın hayatını değiştirdi 7

2017 yılından beri tiyatro çalışmaları yanı sıra dizilerde de oynamaktadır. 2019'da rol aldığı Afili Aşk dizisinin Nazmiye Yenge'si Beril Pozam, bu rolü ile tanınmıştır.

İnşirah suresi Beril Pozam'ın hayatını değiştirdi 8

Beril Pozam, 2020 yılında Akrep, 2021'de Ada Masalı, 2022'de Baba, Yalı Çapkını dizilerinin kadrosunda yer aldı. Talento Ajansın oyuncusu olan Beril Pozam, yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

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