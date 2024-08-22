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Haberler Galeri Reha Muhtar yoğun bakımdan çıktı mı? Deniz Uğur 'Kaçırıldı' demişti! Oğlu Poyraz konuştu...

Reha Muhtar yoğun bakımdan çıktı mı? Deniz Uğur 'Kaçırıldı' demişti! Oğlu Poyraz konuştu...

Ünlü televizyon programcısı Reha Muhtar, geçtiğimiz günlerde evinin merdivenlerinden düşerek ağır yaralandı. Bilinci kapanan ünlü sunucu, yoğun bakımda yaşam savaşı verirken, özel hayatıyla ilgili şoke eden gelişmeler yaşandı. Reha Muhtar, hastaneye kaldırıldıktan sonra oğluna ulaşamadığını söyleyen eski eşi Deniz Uğur, "Nilüfer ve kızı, oğlumu götürdü" demişti. Olayın ardından Muhtar'ın oğlu Poyraz sosyal medya hesabından iddialara ilişkin bir video yayınladı. Babasına ait olan Baltalimanı'ndaki yalıda olduğu tespit edilen Poyraz'ın polis denetiminde olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.08.2024 11:14 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 15:06
Reha Muhtar yoğun bakımdan çıktı mı? Deniz Uğur ’Kaçırıldı’ demişti! Oğlu Poyraz konuştu...

Ünlü televizyoncu Reha Muhtar, Sarıyer'deki yalısında geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu merdivenlerden düşerek ciddi şekilde yaralandı. Kazanın ardından bilinci tamamen kapanan Muhtar, acil olarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakım ünitesine alındı. Tedavisi devam eden Muhtar'ın sağlık durumu hakkında ise yeni bir gelişme yaşandı.

Reha Muhtar yoğun bakımdan çıktı mı? Deniz Uğur ’Kaçırıldı’ demişti! Oğlu Poyraz konuştu...

SABAH SAATLERİNDE UYANDIRILDI

Muhtar'ın akciğerlerinde sorun olduğu ve beyin travması geçirdiği açıklandı. Muhtar'ın tedavisinin devam ettiği Maslak Acıbadem Hastanesi'nden edinilen bilgilere göre bir süredir uyutulan Muhtar sabah saatlerinde uyandırıldı. Patronlar Dünyası'nda yer alan haberde Muhtar'ın durumunun stabil olduğu belirtildi. Doktorların Muhtar'ın odasından gülerek çıktığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Reha Muhtar yoğun bakımdan çıktı mı? Deniz Uğur ’Kaçırıldı’ demişti! Oğlu Poyraz konuştu...

OĞLU HASTANEDE

Reha Muhtar'ın meslektaşı Uğur Dündar, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ben, Mehmet Ali Birand ve Ali Kırca'nın bir zamanlar kıyasıya rekabet halinde olduğumuz ama birbirimizi hiç kırmadığımız sevgili Reha Muhtar'ın uğradığı kaza sonrası sağlık durumunu takip ediyorum. Oğlu Poyraz ile kızı Ayşe Nazlı nöbetleşe hastaneye geliyorlar. Poyraz ve Ayşe Nazlı yaşlarının çok ötesinde bir olgunlukla sorularıma cevap veriyorlar. Bugün Reha'nın beyin tomografisi çekilip ayrıntılı tetkikler yapılacak. İnşallah iyileşecek ve çocukları sevgili babalarına kavuşacak."

Reha Muhtar yoğun bakımdan çıktı mı? Deniz Uğur ’Kaçırıldı’ demişti! Oğlu Poyraz konuştu...

YALININ MERDİVENLERİ KIRIKTI İDDİASI

Muhtar'ın yaşadığı evde yalı merdivenlerinin kırık olduğu bu nedenle düştüğü de iddia edildi. Muhtar, hastanede ölüm kalım savaşı verirken özel hayatıyla ilgili de önemli gelişmeler patlak verdi.

Reha Muhtar yoğun bakımdan çıktı mı? Deniz Uğur ’Kaçırıldı’ demişti! Oğlu Poyraz konuştu...

Reha Muhtar'ın eski eşi oyuncu Deniz Uğur, velayeti babasında olan oğluna ulaşamadığını belirtti. Uğur, oğlu Poyraz'ın şarkıcı Nilüfer ve evlat edindiği kızı Ayşe Yumlu tarafından alıkonulduğu iddia etti.