Reha Muhtar yoğun bakımdan çıktı mı? Deniz Uğur ’Kaçırıldı’ demişti! Oğlu Poyraz konuştu...

OĞLU HASTANEDE

Reha Muhtar'ın meslektaşı Uğur Dündar, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ben, Mehmet Ali Birand ve Ali Kırca'nın bir zamanlar kıyasıya rekabet halinde olduğumuz ama birbirimizi hiç kırmadığımız sevgili Reha Muhtar'ın uğradığı kaza sonrası sağlık durumunu takip ediyorum. Oğlu Poyraz ile kızı Ayşe Nazlı nöbetleşe hastaneye geliyorlar. Poyraz ve Ayşe Nazlı yaşlarının çok ötesinde bir olgunlukla sorularıma cevap veriyorlar. Bugün Reha'nın beyin tomografisi çekilip ayrıntılı tetkikler yapılacak. İnşallah iyileşecek ve çocukları sevgili babalarına kavuşacak."