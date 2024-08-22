22 Ağustos 2024, Perşembe
Reha Muhtar yoğun bakımdan çıktı mı? Deniz Uğur 'Kaçırıldı' demişti! Oğlu Poyraz konuştu...
Ünlü televizyon programcısı Reha Muhtar, geçtiğimiz günlerde evinin merdivenlerinden düşerek ağır yaralandı. Bilinci kapanan ünlü sunucu, yoğun bakımda yaşam savaşı verirken, özel hayatıyla ilgili şoke eden gelişmeler yaşandı. Reha Muhtar, hastaneye kaldırıldıktan sonra oğluna ulaşamadığını söyleyen eski eşi Deniz Uğur, "Nilüfer ve kızı, oğlumu götürdü" demişti. Olayın ardından Muhtar'ın oğlu Poyraz sosyal medya hesabından iddialara ilişkin bir video yayınladı. Babasına ait olan Baltalimanı'ndaki yalıda olduğu tespit edilen Poyraz'ın polis denetiminde olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.08.2024 11:14 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 15:06