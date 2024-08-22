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Dilan Polat'ın avukatı açıkladı! El konulan lüks araçlarına ne olacak?

"Kara para aklama ve vergi kaçırma" suçlarından dolayı 9,5 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, geçtiğimiz gün tahliye edildi. Tüm bunlarından ardından Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin el konulan lüks araçlarının akıbetinin ne olacağı merak ediliyordu. Polat'ın avukatı Sevinç Horoz'u konuya ilişkin bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.08.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 11:57
Dilan Polat’ın avukatı açıkladı! El konulan lüks araçlarına ne olacak?

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, 4 Kasım 2023 tarihinden bu yana cezaevinde bulunuyordu. Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından dolayı tutuklu olduğu cezaevinden geçtiğimiz gün tahliye oldu.

Dilan Polat’ın avukatı açıkladı! El konulan lüks araçlarına ne olacak?

'Kara para aklama ve vergi kaçırma' suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi.


Dilan Polat’ın avukatı açıkladı! El konulan lüks araçlarına ne olacak?

MASAK raporunda ticari faaliyetlerde yer almadığı belirlenen Polat, tahliye olur olmaz çocuklarını aldı ve eşi Engin Polat'ı ziyarete gitti.

Dilan Polat’ın avukatı açıkladı! El konulan lüks araçlarına ne olacak?

Cezaevi çıkışında orta sınıf bir arabaya binerken görülen Polat'ın devlet tarafından el konulan 24 adet lüks aracın akıbetinin ne olacağı büyük bir merak konusu olmuştu.

Dilan Polat’ın avukatı açıkladı! El konulan lüks araçlarına ne olacak?

ARAÇLARINI GERİ İSTİYOR İDDİASI
Bazı basın kuruluşlarında Polat'ın araçlarını geri istediğine yönelik çeşitli haberler yapıldı.