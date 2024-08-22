22 Ağustos 2024, Perşembe
Dilan Polat'ın avukatı açıkladı! El konulan lüks araçlarına ne olacak?
"Kara para aklama ve vergi kaçırma" suçlarından dolayı 9,5 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, geçtiğimiz gün tahliye edildi. Tüm bunlarından ardından Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin el konulan lüks araçlarının akıbetinin ne olacağı merak ediliyordu. Polat'ın avukatı Sevinç Horoz'u konuya ilişkin bir açıklama yaptı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.08.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 11:57