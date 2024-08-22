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Haberler Galeri Kenan İmirzalıoğlu'nun kayınvalidesini gören şaşırdı! Abla-kardeş gibiler! Sinem Kobal'ın gencecik annesi Nuray Kobal...

Kenan İmirzalıoğlu'nun kayınvalidesini gören şaşırdı! Abla-kardeş gibiler! Sinem Kobal'ın gencecik annesi Nuray Kobal...

Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2016 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftin, Lalin ve Leyla adında iki evladı oldu. Aile hayatıyla göz dolduran Kenan İmirzalıoğlu, kayınvalidesi Nuray Kobal ile gündem oldu. İmirzalıoğlu'nun kayınvalidesi Nuray Kobal, yaşına rağmen duruşu ile genç kızları geride bıraktı. İşte Sinem Kobal'ın güzeller güzeli annesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.08.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 10:47
Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesini gören şaşırdı! Abla-kardeş gibiler! Sinem Kobal’ın gencecik annesi...

Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren Sinem Kobal, magazin dünyasında her daim merak edilen ünlüler arasında yer alıyor.

Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesini gören şaşırdı! Abla-kardeş gibiler! Sinem Kobal’ın gencecik annesi...

Şimdilerde atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programını sunan İmirzalıoğlu, Ezel dizisi sayesinde ünlendi.

Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesini gören şaşırdı! Abla-kardeş gibiler! Sinem Kobal’ın gencecik annesi Nuray Kobal...

Sinem Kobal ile evliliğinden Leyla ve Lalin ismin kızları olan ünlü oyuncu, bu sefer de kayınvalidesiyle gündeme geldi.

Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesini gören şaşırdı! Abla-kardeş gibiler! Sinem Kobal’ın gencecik annesi...

İmirzalıoğlu'nun kayınvalidesi Nuray Kobal, yaşına rağmen genç duruşuyla günrenleri hayran bıraktı.

Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesini gören şaşırdı! Abla-kardeş gibiler! Sinem Kobal’ın gencecik annesi Nuray Kobal...

Öte yandan Kobal, annesiyle bir fotoğrafını paylaşmıştı.