22 Ağustos 2024, Perşembe
Kenan İmirzalıoğlu'nun kayınvalidesini gören şaşırdı! Abla-kardeş gibiler! Sinem Kobal'ın gencecik annesi Nuray Kobal...
Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2016 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftin, Lalin ve Leyla adında iki evladı oldu. Aile hayatıyla göz dolduran Kenan İmirzalıoğlu, kayınvalidesi Nuray Kobal ile gündem oldu. İmirzalıoğlu'nun kayınvalidesi Nuray Kobal, yaşına rağmen duruşu ile genç kızları geride bıraktı. İşte Sinem Kobal'ın güzeller güzeli annesi...
Giriş Tarihi: 22.08.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 10:47