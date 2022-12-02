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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un eşi de oyuncu çıktı! Evli olduklarını gören şaştı kaldı

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un eşi de oyuncu çıktı! Evli olduklarını gören şaştı kaldı

Kzılcık Şerbeti'nde Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Günlük dizi Beni Affet ile oyunculuğa adım atan Karakoç başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükseldi. Güzel oyuncunun eşini gören şaştı kaldı. İşte Kızılcık Şerbeti'nin güzel oyuncusu Ceren Karakoç'un eşi...

Giriş Tarihi: 02.12.2022 17:07 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 17:11
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Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un eşi oyuncu çıktı! Evli olduklarını gören şaştı kaldı

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Nursema karakteriyle adından söz ettiren Ceren Karakoç izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un eşi oyuncu çıktı! Evli olduklarını gören şaştı kaldı

Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselen Karakoç'un kim olduğunu gören şaştı kaldı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un eşi oyuncu çıktı! Evli olduklarını gören şaştı kaldı

İşte Ceren Karakoç ve ünlü isimlerin eşleri...

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Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un eşi oyuncu çıktı! Evli olduklarını gören şaştı kaldı

HAKAN KARAHAN VE SEVGİLİSİ CANDAN ERÇETİN

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Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un eşi oyuncu çıktı! Evli olduklarını gören şaştı kaldı

HAKAN KARAHAN VE SEVGİLİSİ CANDAN ERÇETİN