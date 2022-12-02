Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un eşi de oyuncu çıktı! Evli olduklarını gören şaştı kaldı

Kzılcık Şerbeti'nde Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Günlük dizi Beni Affet ile oyunculuğa adım atan Karakoç başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükseldi. Güzel oyuncunun eşini gören şaştı kaldı. İşte Kızılcık Şerbeti'nin güzel oyuncusu Ceren Karakoç'un eşi...