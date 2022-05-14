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Reddimiras sonrası Ece Erken’den soyadı hamlesi

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından zor günler geçiren Ece Erken, Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesiyle de karşı karşıya geldi. 'Eşimin saatini bile istediler' diyen Erken, geçtiğimiz ay reddimiras yaptığını açıklamıştı. Bu karar sonrası ünlü sunucudan yeni bir hamle daha geldi. Ece Erken, söz konusu kararıyla ilgili olarak bir takipçisinin sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 14.05.2022 11:50
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Reddimiras sonrası Ece Erken’den soyadı hamlesi

Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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Reddimiras sonrası Ece Erken’den soyadı hamlesi

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ani ölümü Ece Erken ile ünlü avukatın ailesini karşı karşıya getirdi.

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Reddimiras sonrası Ece Erken’den soyadı hamlesi

"REDDİ MİRAS YAPIYORUM"

'Eşimin saatini bile istediler' diyen Erken, geçtiğimiz haftalarda şaşırtan bir karar aldı.

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Reddimiras sonrası Ece Erken’den soyadı hamlesi

Mirası kabul etmeyeceğini duyuran Ece Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum herkese sevgi ve saygılarımla" dedi.

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Reddimiras sonrası Ece Erken’den soyadı hamlesi

EŞİNİN SOYADINI SİLDİ

Zor günler yaşayan ve eşine olan özlemini her fırsatta dile getiren Ece Erken'den yeni bir hamle geldi.