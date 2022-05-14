14 Mayıs 2022, Cumartesi
Reddimiras sonrası Ece Erken’den soyadı hamlesi
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından zor günler geçiren Ece Erken, Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesiyle de karşı karşıya geldi. 'Eşimin saatini bile istediler' diyen Erken, geçtiğimiz ay reddimiras yaptığını açıklamıştı. Bu karar sonrası ünlü sunucudan yeni bir hamle daha geldi. Ece Erken, söz konusu kararıyla ilgili olarak bir takipçisinin sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 14.05.2022 11:50
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