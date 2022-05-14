14 Mayıs 2022, Cumartesi
Marc Anthony kainatın 'ikinci' en güzel kızıyla nişanlandı
Jennifer Lopez'in eski eşi ve ikiz çocuklarının babası Marc Anthony'den mutlu haber geldi. Anthony bir süredir birliktelik yaşadığı kâinatın 'ikinci' en güzel kızı Nadia Ferreira ile nişanlandı. Bu gelişme, Anthony'nin eski eşi Lopez'in yıllar sonra yeniden bir araya geldiği Ben Affleck ile evlilik yolunda ilk adımı attığını duyurmasından kısa bir süre sonra gerçekleşti.
Giriş Tarihi: 14.05.2022 12:03 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 12:03
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