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Marc Anthony kainatın 'ikinci' en güzel kızıyla nişanlandı

Jennifer Lopez'in eski eşi ve ikiz çocuklarının babası Marc Anthony'den mutlu haber geldi. Anthony bir süredir birliktelik yaşadığı kâinatın 'ikinci' en güzel kızı Nadia Ferreira ile nişanlandı. Bu gelişme, Anthony'nin eski eşi Lopez'in yıllar sonra yeniden bir araya geldiği Ben Affleck ile evlilik yolunda ilk adımı attığını duyurmasından kısa bir süre sonra gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 14.05.2022 12:03 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 12:03
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Marc Anthony kainatın ’ikinci’ en güzel kızıyla nişanlandı

Jennifer Lopez ile evliliğinden Max ve Emme adında ikiz çocuk babası olan 53 yaşındaki Marc Anthony ile 23 yaşındaki Nadia Ferreira, nişanlandıklarını, önceki gün Miami'de basınının karşısında da doğruladılar. Ferreira'nın parmağındaki iri taşlı nişan yüzüğü de bu şekilde ilk kez kamuoyu karşısına çıkmış oldu. Mutlu haberi doğruladıkları gece çift, yakın dostlarıyla birlikte bir gece kulübünde kutlama yaptı.

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Marc Anthony kainatın ’ikinci’ en güzel kızıyla nişanlandı

İLİŞKİLERİ HIZLI BAŞLADI, HIZLI GELİŞİYOR

Nadia Ferreira ile Marc Anthony'nin nişanlanması da ilişkilerinin başlaması gibi hızlı oldu. Çift, ilişkilerini ilk kez iki ay önce bir Instagram paylaşımı aracılığıyla duyurmuştu. Sonra da Nadia Ferreira, yine sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda iri taşlı yüzüğünün de fotoğraflarına sayfasında yer vermişti.

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Marc Anthony kainatın ’ikinci’ en güzel kızıyla nişanlandı

Marc Anthony'nin, kendisinden 30 yaş daha genç olan sevgilisi Ferreira'ya evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 10 karatlık pırlanta yüzüğün 500 bin dolar değerinde olduğu belirtiliyor.

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Marc Anthony kainatın ’ikinci’ en güzel kızıyla nişanlandı

KAİNATIN EN GÜZEL İKİNCİ KIZI SEÇİLDİ

Nadia Ferreira, geçen yıl aralık ayında İsrail'de düzenlenen Kainat Güzeli yarışmasında ülkesi Paraguay'ı temsil etti. Genç kadın bu yarışmadan, Hindistan'ı temsil eden Harnaaz Kaur Sandhu'nun ardından ikincilik tacını kazanarak ayrıldı.

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Marc Anthony kainatın ’ikinci’ en güzel kızıyla nişanlandı

Ferreira'nın ilk, Marc Anthony'nin dördüncü evliliği olacak.