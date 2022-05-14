Deniz Seki’yi kimse tanıyamadı! Paylaşımı sosyal medyayı salladı: "Bülent Ersoy sandım"

Fazla kilolarından kurtulan Deniz Seki, yeni haliyle sosyal medya hesabından hız kesmeden paylaşımlarına devam ediyor. Yaptığı photoshop nedeniyle sık sık eleştirilen Seki, bu defa makyajı ve kullandığı filtre nedeniyle gündeme oturdu. kulisinden bornozu ile paylaştığı bu karelere "Ne yaptın Deniz?, Bu da kim?", "Bülent Ersoy sandım" yorumları yağdı.