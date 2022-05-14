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Haberler Galeri Deniz Seki’yi kimse tanıyamadı! Paylaşımı sosyal medyayı salladı: "Bülent Ersoy sandım"

Deniz Seki’yi kimse tanıyamadı! Paylaşımı sosyal medyayı salladı: "Bülent Ersoy sandım"

Fazla kilolarından kurtulan Deniz Seki, yeni haliyle sosyal medya hesabından hız kesmeden paylaşımlarına devam ediyor. Yaptığı photoshop nedeniyle sık sık eleştirilen Seki, bu defa makyajı ve kullandığı filtre nedeniyle gündeme oturdu. kulisinden bornozu ile paylaştığı bu karelere "Ne yaptın Deniz?, Bu da kim?", "Bülent Ersoy sandım" yorumları yağdı.

Giriş Tarihi: 14.05.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 11:22
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Deniz Seki’yi kimse tanıyamadı! Paylaşımı sosyal medyayı salladı: Bülent Ersoy sandım

Son dönemde verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Deniz Seki, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Deniz Seki’yi kimse tanıyamadı! Paylaşımı sosyal medyayı salladı: Bülent Ersoy sandım

Sık sık photoshop'lu paylaşımlarından dolayı sosyal medyada eleştirilen Deniz Seki, bu defa makyajı ve kullandığı filtre nedeniyle oldukça farklı biri gibi görünmeyi başardı.

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Deniz Seki’yi kimse tanıyamadı! Paylaşımı sosyal medyayı salladı: Bülent Ersoy sandım

Hatta takipçilerinden bazıları Deniz Seki'nin son haline "Bülent Ersoy sandım" yorumlarında bulundu.

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Deniz Seki’yi kimse tanıyamadı! Paylaşımı sosyal medyayı salladı: Bülent Ersoy sandım

Bakü'de sahne alan Deniz Seki'nin kulisinden bornozu ile paylaştığı bu karelere "Ne yaptın Deniz?, Bu da kim?" soruları yağdı.

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Deniz Seki’yi kimse tanıyamadı! Paylaşımı sosyal medyayı salladı: Bülent Ersoy sandım

Deniz Seki'nin kulis paylaşımı sosyal medyada yine çok konuşulanlardan oldu.