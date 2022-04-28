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Seda Sayan ve Çağlar Ökten iki gün önce evlenmişti! Böyle görüntülendiler...

Seda Sayan 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturdu. Yedinci kez evlenen şarkıcıyı mutlu gününde oğlu Oğulcan Engin yalnız bıraktı. Engin'in nikaha gelmemesi yaş tartışmalarını yeniden gündeme getirirken Sayan eşinin yaşına takılanlara kızdı. Son gelişmelerin ardından çiçeği burnunda çift, objektiflere böyle takıldı...

Giriş Tarihi: 28.04.2022 09:55
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Seda Sayan ve Çağlar Ökten iki gün önce evlenmişti! Böyle görüntülendiler...

24 Mart'ta yedinci kez nikah masasına oturan şarkıcı Seda Sayan, önceki gün müzisyen eşi Çağlar Ökten ile Maslak'ta bir mekanda otururken objektiflere yansıdı.

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Seda Sayan ve Çağlar Ökten iki gün önce evlenmişti! Böyle görüntülendiler...

Bir restoranda uzun süre oturan ve koyu bir sohbete dalan Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile akşam yemeğini yedikten sonra evlerinin yolunu tuttu.

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Seda Sayan ve Çağlar Ökten iki gün önce evlenmişti! Böyle görüntülendiler...

GÖRÜNTÜ VERMEK İSTEMEDİ

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Seda Sayan'ın, basın mensuplarına görüntü vermek istememesi dikkatlerden kaçmadı.

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Seda Sayan ve Çağlar Ökten iki gün önce evlenmişti! Böyle görüntülendiler...

Şarkıcı Seda Sayan ile kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten, sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Yedinci kez nikah masasına oturan Seda Sayan'ı oğlu Oğulcan Engin yalnız bıraktı.

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Seda Sayan ve Çağlar Ökten iki gün önce evlenmişti! Böyle görüntülendiler...

Herkes Engin'in neden gelmediğini merak ederken ikilinin arasındaki yaş farkı da gündemden düşmedi. Sayan, eşinin yaşına takılanlara kızdı.