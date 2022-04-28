Seda Sayan ve Çağlar Ökten iki gün önce evlenmişti! Böyle görüntülendiler...

Seda Sayan 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturdu. Yedinci kez evlenen şarkıcıyı mutlu gününde oğlu Oğulcan Engin yalnız bıraktı. Engin'in nikaha gelmemesi yaş tartışmalarını yeniden gündeme getirirken Sayan eşinin yaşına takılanlara kızdı. Son gelişmelerin ardından çiçeği burnunda çift, objektiflere böyle takıldı...

Giriş Tarihi: 28.04.2022 09:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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