Yalı Çapkını Mert Ramazan Demir’in eski aşkı şoke etti! Bakın bir zamanlar kiminle sevgiliymiş…

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Mert Ramazan Demir gündeme bomba gibi oturdu. Afra Saraçoğlu ile yakaladıkları uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen Demir özel hayatıyla yakın takibe alındı. Son dönemin en popüler isimlerinden olan Mert Ramazan Demir'in eski sevgilisi şaşırttı. Ünlü ismin eski aşkı da çok ünlü bir oyuncu çıktı.