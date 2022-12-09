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Haberler Galeri Yalı Çapkını Mert Ramazan Demir’in eski aşkı şoke etti! Bakın bir zamanlar kiminle sevgiliymiş…

Yalı Çapkını Mert Ramazan Demir’in eski aşkı şoke etti! Bakın bir zamanlar kiminle sevgiliymiş…

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Mert Ramazan Demir gündeme bomba gibi oturdu. Afra Saraçoğlu ile yakaladıkları uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen Demir özel hayatıyla yakın takibe alındı. Son dönemin en popüler isimlerinden olan Mert Ramazan Demir'in eski sevgilisi şaşırttı. Ünlü ismin eski aşkı da çok ünlü bir oyuncu çıktı.

Giriş Tarihi: 09.12.2022 14:05 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 14:05
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Yalı Çapkını Mert Ramazan Demir’in eski aşkı şoke etti! Bakın bir zamanlar kiminle sevgiliymiş…

Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, oyunculuğu dışında özel hayatıyla da gündeme geliyor. Demir, dizideki partneri Afra Saraçoğlu ile sahnelediği performansla çokça konuşulmuştu.

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Yalı Çapkını Mert Ramazan Demir’in eski aşkı şoke etti! Bakın bir zamanlar kiminle sevgiliymiş…

Ünlü ismin eski sevgilisi ise duyanları şaşırttı.

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Yalı Çapkını Mert Ramazan Demir’in eski aşkı şoke etti! Bakın bir zamanlar kiminle sevgiliymiş…

İşte Mert Ramazan Demir'in eski sevgilisi...

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Yalı Çapkını Mert Ramazan Demir’in eski aşkı şoke etti! Bakın bir zamanlar kiminle sevgiliymiş…

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

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Yalı Çapkını Mert Ramazan Demir’in eski aşkı şoke etti! Bakın bir zamanlar kiminle sevgiliymiş…

ENGİN ALTAN DÜZYATAN - ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ