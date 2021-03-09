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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Selin Yeninci yoğun bakıma kaldırılmıştı! Güzel haber geldi

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Saniye karakteriyle gönülleri fetheden Selin Yeninci, koronavirüse yakalanmıştı. Mutasyonlu virüse yakalandığı tespit edilen güzel oyuncu, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma kaldırılmıştı. 11 gündür hastanede tedavi gören Yeninci'den güzel haber geldi.

Giriş Tarihi: 09.03.2021 10:53
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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Selin Yeninci yoğun bakıma kaldırılmıştı! Güzel haber geldi

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci'ye geçtiğimiz haftalarda koronavirüs teşhisi konulmuştu.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Selin Yeninci yoğun bakıma kaldırılmıştı! Güzel haber geldi

Şikayetlerinin artması üzerine hastanede tedavi altına alınan oyuncu yoğun bakıma kaldırılmıştı.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Selin Yeninci yoğun bakıma kaldırılmıştı! Güzel haber geldi

11 gündür hastanede yatan başarılı oyuncu, dün taburcu oldu.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Selin Yeninci yoğun bakıma kaldırılmıştı! Güzel haber geldi

"BOĞAZ AĞRISI, KAS VE EKLEM AĞRISI İLE HALSİZLİK ÇEKTİ"

Yeninci'nin tedavisi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Bülent Soyupak şunları söyledi:

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Selin Yeninci yoğun bakıma kaldırılmıştı! Güzel haber geldi

"Hastamız Selin Yeninci, 21 Şubat 2021 tarihinde başlayan boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrısı, halsizlik şikayeti üzerine yapılan PCR testi ile Covid-19 tanısı almış. Şikayetlerinin artması üzerine hastanemize başvuran Selin Yeninci'nin 26 Şubat 2021 tarihinde hastanemizin yoğun bakım servisine yatışı yapılmıştır."

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