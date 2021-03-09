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09 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Selin Yeninci yoğun bakıma kaldırılmıştı! Güzel haber geldi Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Selin Yeninci yoğun bakıma kaldırılmıştı! Güzel haber geldi
Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Saniye karakteriyle gönülleri fetheden Selin Yeninci, koronavirüse yakalanmıştı. Mutasyonlu virüse yakalandığı tespit edilen güzel oyuncu, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma kaldırılmıştı. 11 gündür hastanede tedavi gören Yeninci'den güzel haber geldi.
Giriş Tarihi: 09.03.2021 10:53
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci'ye geçtiğimiz haftalarda koronavirüs teşhisi konulmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şikayetlerinin artması üzerine hastanede tedavi altına alınan oyuncu yoğun bakıma kaldırılmıştı.
11 gündür hastanede yatan başarılı oyuncu, dün taburcu oldu.
"BOĞAZ AĞRISI, KAS VE EKLEM AĞRISI İLE HALSİZLİK ÇEKTİ"
Yeninci'nin tedavisi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Bülent Soyupak şunları söyledi:
"Hastamız Selin Yeninci, 21 Şubat 2021 tarihinde başlayan boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrısı, halsizlik şikayeti üzerine yapılan PCR testi ile Covid-19 tanısı almış. Şikayetlerinin artması üzerine hastanemize başvuran Selin Yeninci'nin 26 Şubat 2021 tarihinde hastanemizin yoğun bakım servisine yatışı yapılmıştır."