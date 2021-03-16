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16 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin’den yürek yakan paylaşım: Ben sonunda büyüdüm baba Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin’den yürek yakan paylaşım: Ben sonunda büyüdüm baba
Usta oyuncu Rasim Öztekin'in vefatı sevenlerini yasa boğdu. Geçtiğimiz hafta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından babasıyla olan fotoğraflarını paylaştı. Pelin Öztekin yazdığı notla herkesi duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 16.03.2021 09:20 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 09:20
Usta tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçtiğimiz hafta pazar günü geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmitti. Vefat haberi ile sanat camiasını yasan boğan Öztekin için Ses Tiyatrosu'nda anma töreni gerçekleştirildi. Tören sonrasında usta oyuncu, kılınan cenaze namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Rasim Öztekin'in oyuncu kızı Pelin Öztekin ise babasının vefatından bir hafta sonra duygusal bir paylaşım yaptı. Babasıyla çekildiği fotoğraflarını yayınlayan Öztekin paylaşımına şu notu yazdı:
"Her şey ne kadar hızlı, aynı gidişin gibi Babiş. Sanki dün kulağına "kal benimle, ben daha o kadar büyümedim" diye fısıldayan ben değildim. Sen yine erken davrandın kaptan!"
"Yaka iğnesi gibi boynunda uyuttuğun, omuzunda taşıdığın, tekneden denize attığın, elinden tutup maça götürdüğün, babasını hayranlıkla sahnede izleyen, babasını ustası yapıp o yolda ilerleyen o minik kız çocuğu bir gecede büyüdü. Ben sonunda büyüdüm Baba."
"Bugün bir hafta oldu, özlediklerinin, ustalarının, dostlarının yanına göçeli. Daha ne çok anı biriktirip, yaşananlara gülüp geçecektik, sen yine bana akıllar verecektin ben "offf baba yaaa" diye şımarıklık yapacaktım."