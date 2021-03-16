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16 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'yle ilgili olay sözler!
Demet Akalın, Alişan ile birlikte sunduğu sabah programında olay olacak sözlere imza attı. Geçtiğimiz günlerde ilk İngilizce şarkısını çıkaran Aleyna Tilki hakkında konuşan Akalın, "Dünya starı olacağım dedi, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor" dedi. İşte Demet Akalın'ın yaptığı o açıklama...
Giriş Tarihi: 16.03.2021 10:06
Ünlü popçu Demet Akalın, geçtiğimiz haftalarda İngilizce şarkısını piyasaya süren Aleyna Tilki hakkında açıklamalarda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Akalın, sunuculuğunu yaptığı sabah programında bir dönem arasında su sızmadığı genç şarkıcıya sert sözlerle yüklendi.
'DÜNYA STARI OLACAĞIM' DEDİ ÇOCUK DİZİSİNDE OYNUYOR
Akalın "Dünya starı olacağım dedi, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor. 'Kimse bana destek olmuyor' demiş, biz destek olsak ne olacak? Bize kimse destek olmadı. Ben ilk çıktığında ona çok destek oldum. Ben dünya starı olacağım deyip üç sene sonra çocuk dizinde başrol oldu. Artık Hira bile izlemiyor onun dizisini" dedi.
Aleyna Tilki, şarkısını yayınlamadan önce "Dünyada çıkacak olan şarkımı asla desteklemediniz" diyerek sitem etmişti.
"KONYA'DA DOĞMAK ÇOK ŞEY KATTI"
Her fırsatta dünya starı olacağını dile getiren genç popçu, NR1 Türk FM'e konuşmuş, kendisini dünya starlarından ayıran şeyin Konya'da doğması olduğunu söylemişti.