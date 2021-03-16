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16 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Aşık'a hapis şoku! Cezaevine girecek Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Aşık'a hapis şoku! Cezaevine girecek
Emre Aşık'la olaylı şekilde ayrılan ve eski eşini öldürtmek için iki kez tetikçi tuttuğu iddiasıyla yargılanan Yağmur Aşık'a jandarmaya direnmekten ve hakaretten açılan davada karar çıktı. Mahkeme Aşık'a 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verdi. Kararda cezanın adli para cezası gibi başka bir cezaya çevrilmesine de yer olmadığı kaydedildi. Mahkemenin verdiği karar, istinaf ve temyiz incelemesinin ardından onanıp kesinleşirse Yağmur Aşık hapse girecek.
Giriş Tarihi: 16.03.2021 09:11 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 09:20
Yağmur Aşık, cezaevi firarisi olan sevgilisi Erdi Sungur ile birlikte Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptığı iddiasıyla Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanırken, daha sonra ikinci kez tetikçi tuttuğu iddiasıyla da farklı bir soruşturma açılmıştı. Futbolcudan iki kızı ve bir oğlu olan Yağmur Aşık'ın çocuklarına şiddet uyguladığı da iddia edilmişti. Çift arasında boşanma davasıyla gün yüzüne çıkan ve cinayet planına kadar uzanan çok sayıda dava ve soruşturma dosyası adliyeye yansımıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR 2 YIL 9 AY 22 GÜN HAPİS
Yağmur Aşık'a açılan davalardan biri de Erdi Sungur ile birlikte Düzce'de "Jandarmaya direnmek ve hakaret" davasıydı.
Bu davayı karara bağlayan Düzce Asliye Ceza Mahkemesi, Yağmur Aşık ve Erdi Sungur'a "Kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme Yağmur Aşık'ı "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan da 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.
CEZA ERTELEME VERİLMEDİ
Mahkeme cezaya ilişkin herhangi bir erteleme veya hükmün açıklanmasını geri bırakma yoluna gitmedi. Cezanın adli para cezası gibi başka bir cezaya çevrilmesine de yer olmadığı kaydedildi. Mahkemenin verdiği karar istinaf ve temyiz incelemesinin ardından onanıp kesinleşirse Yağmur Aşık, cezanın infazı için hapse girecek. Yağmur Aşık'ın başka davalardan aldığı cezalardaki erteleme kararları da bozulup infaz edilecek.
ARACINI JANDARMANIN ÜZERİNE SÜRDÜ
Mahkeme kararına göre, Yağmur Aşık ve Erdi Sungur'un ceza aldığı olay şöyle gelişti: Düzce'nin Gülormanı Köyü'nde jandarma görevlilerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında önleyici kolluk faaliyeti gerçekleştirdikleri sırada, Erdi Sungur ve yanında bir kişinin olduğu araç ihbarı yapıldı.