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08 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin’den yeni paylaşım! Son durumunu duyurdu Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin’den yeni paylaşım! Son durumunu duyurdu
Geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan Rasim Öztekin, hastanede tedavi altına alındı. Usta oyuncunun kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, sosyal medyadan yaptığı yeni paylaşımla babasının sağlık durumunu açıkladı. İşte Rasim Öztekin'in son durumu...
Giriş Tarihi: 08.03.2021 12:23 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 12:23
Usta oyuncu Rasim Öztekin dün öğle saatlerinde fenalaştı. Kalbi duran Rasim Öztekin, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Özel bir hastanede tedavi altına alınan Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
"MAZOT ALDIM, YOLA DEVAM"
Oyuncu Rasim Öztekin'in 2018 yılında kalp pili değiştirilmişti. Geçirdiği operasyon sonrasında hastane odasından paylaşımda bulunan Öztekin, şunları söylemişti:
Geçmiş olsun' mesajları için çok çok teşekkürler. Benim ki var olan pili değiştirmekti. Yani mazot aldım, yola devam. Allah çaresiz hastalık vermesin. Çaresiz hastalığı olanlara Allah'tan şifa diliyorum.
KIZI SON DURUMUNU AÇIKLADI
Usta sanatçı Rasim Öztekin'in kendi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, Rasim Öztekin'in sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.