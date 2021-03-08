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Hadise'ye ikinci şok! 140 bin liralık dava açtı

Besteci Ender Gündüzlü, daha önce mahkemelik olduğu Hadise'ye karşı bir kez daha harekete geçti. 'Aşk Kaç Beden Giyer' şarkısını izinsiz kullandığı için davalık olduğu Hadise'yi ikinci kez mahkemeye veren Gündüzlü, ünlü şarkıcıdan 141 bin 885 lira talep etti.

Giriş Tarihi: 08.03.2021 10:08 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 10:08
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Hadise'ye ikinci şok! 140 bin liralık dava açtı

'Aşk Kaç Beden Giyer'in bestecisi Ender Gündüzlü, şarkısını izinsiz reklamda kullandığı iddiasıyla Hadise'ye açtığı bin liralık dava sürerken, 141 bin 885 lira talep ettiği ikinci bir dava açtı.

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Hadise'ye ikinci şok! 140 bin liralık dava açtı

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Ender Gündüzlü'nün, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde açtığı ilk davadaki iddiasına göre; Hadise 2 yıl önce bir markayla 500 bin Euro karşılığında reklam anlaşması imzaladı ve Aşk Kaç Beden Giyer'in site reklamlarında kullanılmasına izin verdi.

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Hadise'ye ikinci şok! 140 bin liralık dava açtı

Ancak bunun için kendisinden, söz yazarı Deniz Erten'den ve yapımcı Bülent Seyhan'dan izin almadı. Gündüzlü'nün avukatı, Hadise'nin yanı sıra sitenin sahibine de tazminat davası açtıklarını belirtti.

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Hadise'ye ikinci şok! 140 bin liralık dava açtı

Hadise'nin avukatı ise cevap dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Ender Gündüzlü, Hadise'ye verdiği muvafakatname ile eserin yayınlanmasına, çoğaltılmasına, dağıtılmasına, internet ve her türlü dijital ortamda yayımlanmasına izin vermiştir. Davanın reddini istiyoruz."

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Hadise'ye ikinci şok! 140 bin liralık dava açtı

Dava devam ederken Ender Gündüzlü, ikinci bir dava açtı. Dilekçede önceki davanın görüldüğü mahkemede bilirkişi incelemelerinin yapıldığı anlatılarak "Bilirkişi raporlarında Ender Gündüzlü'nün davalılardan talep edebileceği en az tazminat tutarının 141 bin 885 lira olabileceği netlik kazandığından ikinci davayı açmış bulunmaktayız" denildi.

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