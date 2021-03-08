Hadise'ye ikinci şok! 140 bin liralık dava açtı

Besteci Ender Gündüzlü, daha önce mahkemelik olduğu Hadise'ye karşı bir kez daha harekete geçti. 'Aşk Kaç Beden Giyer' şarkısını izinsiz kullandığı için davalık olduğu Hadise'yi ikinci kez mahkemeye veren Gündüzlü, ünlü şarkıcıdan 141 bin 885 lira talep etti.