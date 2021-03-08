Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
08 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Hadise'ye ikinci şok! 140 bin liralık dava açtı
Besteci Ender Gündüzlü, daha önce mahkemelik olduğu Hadise'ye karşı bir kez daha harekete geçti. 'Aşk Kaç Beden Giyer' şarkısını izinsiz kullandığı için davalık olduğu Hadise'yi ikinci kez mahkemeye veren Gündüzlü, ünlü şarkıcıdan 141 bin 885 lira talep etti.
Giriş Tarihi: 08.03.2021 10:08 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 10:08
'Aşk Kaç Beden Giyer'in bestecisi Ender Gündüzlü, şarkısını izinsiz reklamda kullandığı iddiasıyla Hadise'ye açtığı bin liralık dava sürerken, 141 bin 885 lira talep ettiği ikinci bir dava açtı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Ender Gündüzlü'nün, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde açtığı ilk davadaki iddiasına göre; Hadise 2 yıl önce bir markayla 500 bin Euro karşılığında reklam anlaşması imzaladı ve Aşk Kaç Beden Giyer'in site reklamlarında kullanılmasına izin verdi.
Ancak bunun için kendisinden, söz yazarı Deniz Erten'den ve yapımcı Bülent Seyhan'dan izin almadı. Gündüzlü'nün avukatı, Hadise'nin yanı sıra sitenin sahibine de tazminat davası açtıklarını belirtti.
Hadise'nin avukatı ise cevap dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Ender Gündüzlü, Hadise'ye verdiği muvafakatname ile eserin yayınlanmasına, çoğaltılmasına, dağıtılmasına, internet ve her türlü dijital ortamda yayımlanmasına izin vermiştir. Davanın reddini istiyoruz."
Dava devam ederken Ender Gündüzlü, ikinci bir dava açtı. Dilekçede önceki davanın görüldüğü mahkemede bilirkişi incelemelerinin yapıldığı anlatılarak "Bilirkişi raporlarında Ender Gündüzlü'nün davalılardan talep edebileceği en az tazminat tutarının 141 bin 885 lira olabileceği netlik kazandığından ikinci davayı açmış bulunmaktayız" denildi.