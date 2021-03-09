Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
09 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Neslihan Atagül Hollywood yolcusu! Yıldız oyuncularla aynı filmde yer alacak! Neslihan Atagül Hollywood yolcusu! Yıldız oyuncularla aynı filmde yer alacak!
Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle rol aldığı diziden ayrılan Neslihan Atagül, hayranlarını korkutmuştu. Kısa sürede sağlığına kavuşan güzel oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Amerika dergisi Hola'nın kapağında yer almıştı. Atagül'den hayranlarına bir güzel haber daha geldi. Hollywood'dan teklif alan Neslihan Atagül dünyaca ünlü yıldızlarla aynı filmde yer alacak.
Giriş Tarihi: 09.03.2021 11:54 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021 11:54
Geçirgen bağırsak sendromu hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Neslihan Atagül, kısa sürede sağlığına kavuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz haftalarda Hola dergisinin Amerika edisyonunda kapak güzeli yapılan ilk Türk olan Neslihan Atagül'ün hayranlarına bir güzel haber daha geldi.
Sempatik tavırları ve duru güzelliğiyle büyük dikkat çeken Neslihan Atagül'e sürpriz bir teklif geldi.
Hollywood yolcusu olduğu öğrenilen Neslihan Atagül dünyaca ünlü yıldızlarla aynı filmde yer alacak.
GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Takvim'in haberine göre; Neslihan Atagül; başrollerini dünyaca ünlü yıldız Penelope Cruz ve İspanyol aktör Luis Tosar'ın paylaştığı 'En Los Margenes' filminin kadrosuna seçildi.