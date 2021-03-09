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Neslihan Atagül Hollywood yolcusu! Yıldız oyuncularla aynı filmde yer alacak!

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle rol aldığı diziden ayrılan Neslihan Atagül, hayranlarını korkutmuştu. Kısa sürede sağlığına kavuşan güzel oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Amerika dergisi Hola'nın kapağında yer almıştı. Atagül'den hayranlarına bir güzel haber daha geldi. Hollywood'dan teklif alan Neslihan Atagül dünyaca ünlü yıldızlarla aynı filmde yer alacak.

Giriş Tarihi: 09.03.2021 11:54 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021 11:54
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Neslihan Atagül Hollywood yolcusu! Yıldız oyuncularla aynı filmde yer alacak!

Geçirgen bağırsak sendromu hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Neslihan Atagül, kısa sürede sağlığına kavuştu.

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Neslihan Atagül Hollywood yolcusu! Yıldız oyuncularla aynı filmde yer alacak!

Geçtiğimiz haftalarda Hola dergisinin Amerika edisyonunda kapak güzeli yapılan ilk Türk olan Neslihan Atagül'ün hayranlarına bir güzel haber daha geldi.

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Neslihan Atagül Hollywood yolcusu! Yıldız oyuncularla aynı filmde yer alacak!

Sempatik tavırları ve duru güzelliğiyle büyük dikkat çeken Neslihan Atagül'e sürpriz bir teklif geldi.

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Neslihan Atagül Hollywood yolcusu! Yıldız oyuncularla aynı filmde yer alacak!

Hollywood yolcusu olduğu öğrenilen Neslihan Atagül dünyaca ünlü yıldızlarla aynı filmde yer alacak.

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Neslihan Atagül Hollywood yolcusu! Yıldız oyuncularla aynı filmde yer alacak!

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Takvim'in haberine göre; Neslihan Atagül; başrollerini dünyaca ünlü yıldız Penelope Cruz ve İspanyol aktör Luis Tosar'ın paylaştığı 'En Los Margenes' filminin kadrosuna seçildi.

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