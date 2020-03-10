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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kim çıktı!

Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç sosyal medyanın gündemine oturdu. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime karakteriyle gönüllere taht kuran Esra Bilgiç'in Ramo dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkması sevenlerini heyecanlandırdı. Güzel oyuncunun özel hayatını mercek altına alan sevenleri eski eşini görünce şok oldu. Bakın Esra Bilgiç'in eski eşi kim çıktı!

Giriş Tarihi: 10.03.2020 16:39 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 16:45
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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kim çıktı!

Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç özel hayatıyla merak konusu oldu. Esra Bilgiç'in eski eşini görenler gözlerine inanamadı. Bakın güzel oyuncunun eski eşi kim çıktı…

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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kim çıktı!

SERENAY SARIKAYA - KEREM BURSİN

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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kim çıktı!

SERENAY SARIKAYA - ÇAĞATAY ULUSOY

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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kim çıktı!

CEM YILMAZ - CANSU DERE

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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kim çıktı!

CEM YILMAZ - AHU YAĞTU