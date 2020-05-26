Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç herkesi şaşırttı!

Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle yeniden tüm dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç sosyal medyanın gündemine oturdu. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime karakteriyle gönüllere taht kuran Esra Bilgiç'in Ramo dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkması sevenlerini heyecanlandırdı. Güzel oyuncunun özel hayatını mercek altına alan sevenleri boyunu merak etti. İşte Esra Bilgiç ve birçok ünlü ismin boyu...