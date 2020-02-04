Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! Eski hali şok etti

Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle izleyici karşısına çıkan Esra Bilgiç tüm dikkatleri üzerine çekti. Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime karakteriyle gönüllere taht kuran Esra Bilgiç'in Ramo dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkması sevenlerini heyecanlandırdı. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Esra Bilgiç'in eski hali ise görenleri şok etti. İşte Esra Bilgiç'in estetik yaptırmadan önceki hali...