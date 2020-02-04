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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! Eski hali şok etti

Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle izleyici karşısına çıkan Esra Bilgiç tüm dikkatleri üzerine çekti. Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime karakteriyle gönüllere taht kuran Esra Bilgiç'in Ramo dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkması sevenlerini heyecanlandırdı. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Esra Bilgiç'in eski hali ise görenleri şok etti. İşte Esra Bilgiç'in estetik yaptırmadan önceki hali...

Giriş Tarihi: 04.02.2020 13:48 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 13:56
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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! Eski hali şok etti

Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle yeniden izleyici karşısına çıkan Esra Bilgiç'in estetiksiz hali görenleri şaşırttı. İşte Esra Bilgiç ve birçok ünlü ismin estetiksiz hali...

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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! Eski hali şok etti

Burcu Özberk

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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! Eski hali şok etti
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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! Eski hali şok etti
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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! Eski hali şok etti

Ebru Gündeş