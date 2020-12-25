Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Ramo'nun başrolü Murat Yıldırım'ın gerçek mesleği şoke etti! Alakası yokmuş Ramo'nun başrolü Murat Yıldırım'ın gerçek mesleği şoke etti! Alakası yokmuş
Ramo dizisinde gösterdiği başarılı performansla milyonların beğenisini kazanan Murat Yıldırım'ın hayranları ünlü oyuncunun hayatına dair her konuda araştırma yapıyor. Ramo'nun başrolü Murat Yıldırım'ın mezun olduğu okulu ve bölümü öğrenenlerse şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım'ın herkesi şaşırtan gerçek mesleği...
Giriş Tarihi: 25.12.2020 05:28 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 05:30
Ramo dizisinde gösterdiği başarılı oyunculukla dikkat çeken Murat Yıldırım'ın mezun olduğu okul ve bölüm herkesi şaşırttı. İşte Murat Yıldırım'ın ve diğer ünlü isimlerin gerçek meslekleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR
KEREM BURSİN
Kerem Bursin daha önce yaptığı açıklamada ''Amerika'da yaşadığım yıllarda şoförlük, spor hocalığı, bodyguardlık yaptım. Harçlığımı çıkarmak için tuvalet temizledim.'' demişti.
RAFET EL ROMAN
Pop müziğin başarılı ismi Rafet El Roman, ünlü olmadan önce müezzinlik yapıyordu.
SERDAR ORTAÇ
Pop müziğin en başarılı isimlerinden olan Serdar Ortaç, Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde torna-tevsiye eğitimi aldı. Bir dönem plastik kalıpçısı olan babasının dükkanındaki torna tezgahında çalıştı.
KIVANÇ TATLITUĞ
Modelliğe adım atmadan önce basketbolcu olan Kıvanç Tatlıtuğ, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynadı. Yaşadığı sakatlık sonrası spora veda edince bir ajansa giderek modellik başvurusu yaptı ve Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurdu. Bunun sonrası hayatı tamamen değişti ve bugünün başarılı oyuncusu oldu.