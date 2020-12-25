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Ramo'nun başrolü Murat Yıldırım'ın gerçek mesleği şoke etti! Alakası yokmuş

Ramo dizisinde gösterdiği başarılı performansla milyonların beğenisini kazanan Murat Yıldırım'ın hayranları ünlü oyuncunun hayatına dair her konuda araştırma yapıyor. Ramo'nun başrolü Murat Yıldırım'ın mezun olduğu okulu ve bölümü öğrenenlerse şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım'ın herkesi şaşırtan gerçek mesleği...

Giriş Tarihi: 25.12.2020 05:28 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 05:30
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Ramo'nun başrolü Murat Yıldırım'ın gerçek mesleği şoke etti! Alakası yokmuş

Ramo dizisinde gösterdiği başarılı oyunculukla dikkat çeken Murat Yıldırım'ın mezun olduğu okul ve bölüm herkesi şaşırttı. İşte Murat Yıldırım'ın ve diğer ünlü isimlerin gerçek meslekleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ramo'nun başrolü Murat Yıldırım'ın gerçek mesleği şoke etti! Alakası yokmuş

KEREM BURSİN

Kerem Bursin daha önce yaptığı açıklamada ''Amerika'da yaşadığım yıllarda şoförlük, spor hocalığı, bodyguardlık yaptım. Harçlığımı çıkarmak için tuvalet temizledim.'' demişti.

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Ramo'nun başrolü Murat Yıldırım'ın gerçek mesleği şoke etti! Alakası yokmuş

RAFET EL ROMAN

Pop müziğin başarılı ismi Rafet El Roman, ünlü olmadan önce müezzinlik yapıyordu.

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Ramo'nun başrolü Murat Yıldırım'ın gerçek mesleği şoke etti! Alakası yokmuş

SERDAR ORTAÇ

Pop müziğin en başarılı isimlerinden olan Serdar Ortaç, Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde torna-tevsiye eğitimi aldı. Bir dönem plastik kalıpçısı olan babasının dükkanındaki torna tezgahında çalıştı.

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Ramo'nun başrolü Murat Yıldırım'ın gerçek mesleği şoke etti! Alakası yokmuş

KIVANÇ TATLITUĞ

Modelliğe adım atmadan önce basketbolcu olan Kıvanç Tatlıtuğ, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynadı. Yaşadığı sakatlık sonrası spora veda edince bir ajansa giderek modellik başvurusu yaptı ve Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurdu. Bunun sonrası hayatı tamamen değişti ve bugünün başarılı oyuncusu oldu.