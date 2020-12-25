Fahriye Evcen’in Burak Özçivit paylaşımı sosyal medyayı salladı! Beğeni rekoru kırdı

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in yeni yaşını yaptığı paylaşımla kutlayan Fahriye Evcen, sosyal medyayı salladı. Evlilikleriyle sanat dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, mutluluklarını oğulları Karan'ın doğumu ile taçlandırmıştı. Adeta aşka gelen Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile yer aldığı fotoğraflarını paylaşırken çiftin fotoğrafları beğeni rekorları kırdı.