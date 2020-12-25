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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Fahriye Evcen’in Burak Özçivit paylaşımı sosyal medyayı salladı! Beğeni rekoru kırdı Fahriye Evcen’in Burak Özçivit paylaşımı sosyal medyayı salladı! Beğeni rekoru kırdı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in yeni yaşını yaptığı paylaşımla kutlayan Fahriye Evcen, sosyal medyayı salladı. Evlilikleriyle sanat dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, mutluluklarını oğulları Karan'ın doğumu ile taçlandırmıştı. Adeta aşka gelen Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile yer aldığı fotoğraflarını paylaşırken çiftin fotoğrafları beğeni rekorları kırdı.
Giriş Tarihi: 25.12.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 09:09
Kuruluş Osman'ın yıldızı yakışıklı oyuncu Burak Özçivit yeni yaşını kutladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
2017 yılında hayatlarını birleştiren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden oldu.
Mutlu evliliklerini oğulları Karan'ın doğumu ile taçlandıran çift aşk pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı.
Ünlü oyuncunun paylaşımları beğeni rekorları kırarken takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.