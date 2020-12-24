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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Planları alt üst edecek... Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi açıklandı mı? Planları alt üst edecek... Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi açıklandı mı?
Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yılın ilk aylarında "Black Day" adıyla başlayacağı duyurulan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Peaky Blinders 6. sezon çekimlerinin eylül ayında başlayacağı duyurulmuştu. Dünyada milyonlarca hayranı bulunan dizinin yeni sezon tarihi araştırılıyor. İşte, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 24.12.2020 23:34 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 23:39
Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bazı dizilerin yeni sezona başlaması ile birlikte Netflix platformunda ekranlara gelen Peaky Blinders dizisinin yeni sezonu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yeni sezonun "Black Day" adıyla başlayacağı duyurulsa da koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimler ertelenmişti. İşte, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi açıklandı mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR PEAKY BLINDERS 6. SEZON NE ZAMAN?
Peaky Blinders dizisinin 6. sezon tarihi henüz açıklanmadı. Yeni sezon çekimlerinin eylül ayında başlayacağı duyurulmuştu. Tahminlere göre yeni sezonun 2021'nin ortalarına doğru çıkması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
Dizinin senaristi Steven Knight tarafından yapılan açıklamada, yeni sezonun "Black Day" adıyla başlayacağı duyuruldu.
PEAKY BLİNDERS 5. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ 1. Kara Salı
Amerika'dan gelen kötü haberler nedeniyle Shelby ailesi acilen yönetim kurulunu toplar. Ada bir sır saklar. Geçmişinden biri Tommy'nin karşısına gazeteci olarak çıkar.
2. Kara Kediler
Anonim mesajlar korku verici bir hâl alır. Michael'ın sadakati sorgulanır. Tommy, Oswald Mosley'den bir teklif alır..