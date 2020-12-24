Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bazı dizilerin yeni sezona başlaması ile birlikte Netflix platformunda ekranlara gelen Peaky Blinders dizisinin yeni sezonu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yeni sezonun "Black Day" adıyla başlayacağı duyurulsa da koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimler ertelenmişti. İşte, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi açıklandı mı?