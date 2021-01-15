Çukur'da gerginliği arşa taşıyacak transfer! Tüm dengeler değişecek! Sonunda ortaya çıktı...

'CENGİZ ERDENET' ÖLDÜ

Finalde ise Yamaç, Cengiz'e mahalleyi zehirlediği maddeyle ya da silahla ölme şansını tanıdı. Cengiz Erdenet ise zehirlenmek yerine silahla kendini vurarak intihar etti. Böylece 'Çukur'da 'Cengiz Erdenet' rolünü oynayan ünlü oyuncu Mustafa Avkıran da 111. bölümde diziye veda etti.