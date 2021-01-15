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15 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Çukur'da gerginliği arşa taşıyacak transfer! Tüm dengeler değişecek! Sonunda ortaya çıktı... Çukur'da gerginliği arşa taşıyacak transfer! Tüm dengeler değişecek! Sonunda ortaya çıktı...
Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur'da dengeleri değiştirecek yeni isim geliyor. Başrollerinde; Aras Bulut İynemli, Rıza Kocaoğlu, Nejat İşler ve Necip Memili gibi isimlerinde yer aldığı dizi, Pazartesi akşamları sevenlerinin karşısına çıkıyor. Dizinin yeni sezonunda birçok isim Çukur'a veda etti. Bu kez dizide yaşanan gerginliği arşa taşıyacak yeni transfer hamlesi geliyor. Çukur'da amca Cumali Koçovalı'yı canlandıracak isim belli oldu.
Giriş Tarihi: 15.01.2021 17:34 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 17:34
Çukur'da gerginliği arşa taşıyacak transfer! Tüm dengeler değişecek! Çukur'da yeni isimin ayak sesleri geçtiğimiz haftanın sonunda belli oldu. Show TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Çukur'da amca Cumali Koçovalı'yı canlandıracak isim belli oldu. Başrollerinde; Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Necip Memili ve Rıza Kocaoğlu'nun paylaştığı diziye yeni isimlerin dahil olması bekleniyor. Hayranları oyuncunun kim olduğu ve hangi bölümde dahil olacağını merak ediyordu. Amca Cumali Koçovalı karakterini Mufit Kayacan'ın canlandırması bekleniyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Uzun süredir fenomen dizi Çukur'da adı geçen amca Cumali Koçovalı'yı kimin oynacağı uzun süre merak konusu olmuştu. Ay Yapım imzalı fenomen dizide amca Cumali Koçovalı'yı Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisindeki başarısıyla çok konuşulan usta oyuncu Müfit Kayacan oynayacak.
"İdris Baba'nın abisi Cumali Koçovalı'nın mezarı için boş dedikleri ve kayıtlarda mezar yeri alınmış ama gömülen olmamış" sözleriyle tanıtılan karakteri kimin canlandırdığı sonunda belli oldu. Rolü usta oyuncu Müfit Kayacan canlandıracak.
KULKAN VE ÇAĞATAY'DAN BABALARINA TUZAK
Son bölümde; Çağatay ve Kulkan babaları Cengiz Erdenet'in devrinin bittiğini düşündükleri için beklenmedik bir karar aldı. Yamaç'ı arayan Kulkan, Cengiz Erdenet'in otele döndüğünü ve bu sefer hiçbir tuzak olmadan kendisini alabileceklerini söyledi.
Şirketin başına geçmek isteyen Çağatay, Kulkan'la birlikte plan yaparak Cengiz Erdenet'i Koçovalılar'a teslim etti. Tüm adamlarını otelden çeken Çağatay, babası Cengiz'i tek başına ve silahsız bir şekilde bıraktı. Yamaç ve Cumali ise otele gelerek Cengiz Erdenet'i kaçırdı.
'CENGİZ ERDENET' ÖLDÜ
Finalde ise Yamaç, Cengiz'e mahalleyi zehirlediği maddeyle ya da silahla ölme şansını tanıdı. Cengiz Erdenet ise zehirlenmek yerine silahla kendini vurarak intihar etti. Böylece 'Çukur'da 'Cengiz Erdenet' rolünü oynayan ünlü oyuncu Mustafa Avkıran da 111. bölümde diziye veda etti.