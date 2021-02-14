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15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Ramo'da ayrılık furyası! Güzel oyuncunun akıbeti! O isimden sonra... Ramo'da ayrılık furyası! Güzel oyuncunun akıbeti! O isimden sonra...
Show TV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Ramo'da beklenmedik ayrılık iddiası hayranlarını üzdü. Ramo 31. son bölümüyle hayranlarının karşısına çıkarken, başrol oyuncusu Esra Bilgiç'in akıbeti merak ediliyor. Ramo ile Sibel'in düğününde yapılan saldırı sonunda yaralanan isim, yeni bölümlerde kadroda yer almadı. Hayranları ise dizinin yapımcıları ve oyuncu tarafından gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor.
Giriş Tarihi: 14.02.2021 17:37
Ramo'da ayrılık furyası! Güzel oyuncunun akıbeti merak ediliyor. Ramo dizisinin başrol oyuncusu Esra Bilgiç'in kadrodan ayrılacağı iddiası merak ediliyor. Düğün gününde gerçekleştirilen saldırı sonrasında Sibel yaralanmıştı. Daha sonrasında Sibel'in bulunduğu hastanede yaşanan patlama büyük merakla takip edildi. Gelişmeler sonrasında Sibel'in diziye veda edeceği iddiası hayranları tarafından merak ediliyor. Dizinin yapımcıları ve Esra Bilgiç tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR RAMO SİBEL DİZİYE VEDA MI ETTİ?
Ramo'nun son bölümünde hastane odasında alınan örnekler cesedin Sibel'e ait olduğunu ortaya çıkardı.
Yeni bölüme ilişkin yayınlanan görsellerde ise Sibel'in olması oyuncunun yarışmaya veda etmediğini gösterdi. Yeni bölümde Sibel'in ölmediği ve Mazhar tarafından tutsak olduğu ekranlara yansıdı.
RAMO SON BÖLÜM ÖZETİ
Mazhar partonlarından da aldığı emirle Ramo'yu ortadan kaldırmak için harekete geçmiştir. Ramo ne kadar inanmak istemese de hastane odasında alınan örnekler cesedin Sibel'e ait olduğunu gösteriyordur. Ramo ailesini bile dinlemeden her yerde Sibel'e ait bir iz arıyordur.
Ramo- 'nun her eylemi İstanbul'un büyük patronlarını biraz daha rahatsız eder. Mazhar partonlarından da aldığı emirle Ramo'yu ortadan kaldırmak için harekete geçmiştir.
ESRA BİLGİÇ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?
Ramo'da Sibel'i canlandıran Esra Bilgiç, 1992 yılında Ankara Yenimahalle'de doğdu. 2011 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkileri bölümünü kazandı. İlk projesi olan 'Diriliş Ertuğrul' dizisindeki Halime Sultan karakteri ile oyunculuk kariyerine başladı.