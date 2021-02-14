Hercai'nin Reyyan'ı sosyal medyayı salladı! İşte Ebru Şahin'in makyajsız hali

Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, güzelliğiyle de adından sıkça söz ettiriyor. Hayranları tarafından yakından takip edilen güzel oyuncunun hayatına dair bilinmeyenler de merak ediliyor. Ebru Şahin kaç yaşında? Ebru Şahin nereli? Ebru Şahin evli mi? soruları hayranlarının en çok merak ettiği sorulardan. İşte ATV'nin sevilen dizisi Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in sosyal medyayı sallayan o fotoğrafı...