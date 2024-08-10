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Haberler Galeri Raisa - Vanessa Sason kardeşler dolandırıldı! Tasarımcı ikiliye 100 bin liralık şok

Raisa - Vanessa Sason kardeşler dolandırıldı! Tasarımcı ikiliye 100 bin liralık şok

Moda dünyasının tanınan tasarımcılarından Raisa - Vanessa Sason kardeşler dolandırıcıların tuzağına düştü. Yurt dışından bir şirketle reklam işleri için mail yoluyla iletişim kuran kardeşler, söz konusu şirketin mail adresinin kopyalanması nedeniyle 100 bin lira kaptırdı. Olay sonrası Vanessa Sason savcılığıa suç duyurusu yaptı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.08.2024 08:24 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 08:24
Raisa - Vanessa Sason kardeşler dolandırıldı! Tasarımcı ikiliye 100 bin liralık şok

Son zamanlarda ismi en çok duyulan moda markalarından olan Raisa ve Vanessa'nın tasarımcı kardeşleri Raisa ve Vanessa Sason yurt dışındaki yabancı bir şirketle reklam için iletişime geçti.

Raisa - Vanessa Sason kardeşler dolandırıldı! Tasarımcı ikiliye 100 bin liralık şok

Söz konusu şirketle mail üzerinden irtibat kuran modacı kardeşler, anlaşma sağladıklarını düşünerek yaklaşık 100 bin Türk lirası ödeme gerçekleştirdi.

Raisa - Vanessa Sason kardeşler dolandırıldı! Tasarımcı ikiliye 100 bin liralık şok

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Ödeme sonrası dönüş bekleyen Sason kardeşler, tekrardan şirkete ulaşmak için mail attı. Ancak gerçek bambaşka çıktı.

Raisa - Vanessa Sason kardeşler dolandırıldı! Tasarımcı ikiliye 100 bin liralık şok

Yurt dışındaki şirket kendileriyle iletişime geçilmediğini, herhangi bir ödeme almadıklarını ileri sürdü.

Raisa - Vanessa Sason kardeşler dolandırıldı! Tasarımcı ikiliye 100 bin liralık şok

KOPYALANAN MAİLLE DOLANDIRILDILAR
Sabah'ın haberine göre dolandırıldıklarını anlayan ve olayın peşine düşen Raisa ve Vanessa Sason, şirkete ait mail adresinin kopyalandığı ve paranın Türkiye sınırları içerisinde bir hesaba geçtiği anlaşıldı.