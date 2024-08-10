10 Ağustos 2024, Cumartesi
Raisa - Vanessa Sason kardeşler dolandırıldı! Tasarımcı ikiliye 100 bin liralık şok
Moda dünyasının tanınan tasarımcılarından Raisa - Vanessa Sason kardeşler dolandırıcıların tuzağına düştü. Yurt dışından bir şirketle reklam işleri için mail yoluyla iletişim kuran kardeşler, söz konusu şirketin mail adresinin kopyalanması nedeniyle 100 bin lira kaptırdı. Olay sonrası Vanessa Sason savcılığıa suç duyurusu yaptı.
Giriş Tarihi: 10.08.2024 08:24 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 08:24